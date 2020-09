Prinsjesdag: onduidelijk wat het brengt voor Overijssel

Het is de derde dinsdag in september en dus de traditionele Prinsjesdag. Normaal met allerlei toeters en bellen, koetsen en paarden, maar vanwege corona is het dit jaar helemaal anders.

De Koning en Koningin worden per auto afgezet bij de Grote Kerk in Den Haag in plaats van per koets bij de Ridderzaal. Leden van de Tweede Kamer worden per bus vervoerd, steeds in groepjes van vijftien, met mondkapjes. Staatssecretarissen moeten ergens anders naar de Troonrede gaan luisteren.

Staphorster dames

Publiek is langs de route niet welkom en dus blijven ook de Staphorster dames dit jaar thuis. Normaal zijn ze altijd een publiekstrekker, die dames in klederdracht.

Volgens economisch verslaggever Hans Bellert is het letterlijk en figuurlijk een sobere Prinsjesdag. "Normaal is de laatste begroting voor verkiezingen toch een wat optimistische, maar daar is nu geen sprake van. Er wordt ontzettend veel geld uitgegeven om de coronacrisis het hoofd te bieden. Het is dan ook onduidelijk wat er specifiek voor Overijssel uit de bus rolt."

Behoud van koopkracht

Bekend is al wel dat het kabinet inzet op steun voor de economie en behoud van koopkracht. Er is al 295 miljoen euro extra toegezegd voor de bouwsector, vijf miljard voor de stikstofmaatregelen en twee miljard voor de infrastructuur. "Of dat positieve gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de aanpak van de N35 valt nog te bezien", zegt Bellert.