Zes kerken Parochie Tubbergen en omstreken moeten sluiten

De Pancratiusparochie voor Tubbergen en omstreken gaat tussen nu en 2025 zes parochiekerken sluiten. Dat de kerk in Albergen aan de eredienst wordt onttrokken, is al in juli bekendgemaakt. Maar nu blijkt dat ook de kerken in Fleringen, Vasse, Reutum, Langeveen en Vriezenveen op termijn dichtgaan. Maandagavond zijn de betrokken beheerscommissies (voorheen locatieraden genoemd) en de pastoraatsgroepen ingelicht.

Alleen de dorpskerken van Mariaparochie en Geesteren en de basiliek in Tubbergen blijven na 2025 open. Volgens het parochiebestuur is het niet mogelijk om alle negen kerken in de parochie open te houden. De slechte financiële situatie, het afkalvend vrijwilligersbestand en teruglopend kerkbezoek zijn volgens het parochiebestuur debet aan de ontwikkelingen.

Tienjarig bestaan van de parochie

De Pancratiusparochie bestaat uit negen geloofsgemeenschappen die in 2010 met elkaar fuseerden. Op 8 september vierde de parochie het tienjarig bestaan met een eucharistieviering en een churchquiz.

Een grote opgave

Bij het bekendmaken van de onttrekking van de kerk in Albergen, in juli van dit jaar, gaf pastoor Casper Pikkemaat al aan dat de Pancratiusparochie voor een grote opgave staat. Vooral financieel staat de kerk er slecht voor.

Langeveen

De parochie kent nog een uitdaging: de locatie Langeveen stelt zich op het standpunt dat het geld en het onroerend goed dat ooit aan de plaatselijke kerk is geschonken, niet is meegegaan in de fusie. Verontruste kerkleden zijn hierover in conflict met het parochiebestuur.

Heilig Kruis

Het zijn overigens niet alleen de kerken in Twente die het moeilijk hebben. In juli maakte ook de parochie Heilig Kruis (voor Raalte en omstreken) bekend op termijn zeven kerken aan de eredienst te onttrekken. Volgens vicaris Ronald Cornelissen is het sluiten van kerken een pijnlijk maar onontkoombaar proces. In deze longread beantwoordt Cornelissen vragen over de toekomst van de kerk.