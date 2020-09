'Prinsjesdag kent een gesloten karakter, heel anders dan normaal'

Door de coronacrisis zijn er heel wat beperkende maatregelen getroffen. Koning Willem Alexander leest de Troonrede niet voor in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk, waar meer ruimte is om mensen op anderhalve meter te laten zitten.

Per auto naar de Grote Kerk

Koning en Koningin zijn per auto naar de Grote Kerk gebracht. De koetsen waarmee het gezelschap normaal gesproken naar het Binnenhof wordt gebracht blijven dit jaar allemaal binnen. Kamerleden worden met de bus vervoerd tussen Binnenhof en Grote Kerk. Niet iedereen lijkt daar aan mee te willen werken.

Zo zag onze verslaggever de twee Kamerleden van Forum voor Democratie, Thierry Baudet en Theo Hiddema, een wandeling verkiezen boven een ritje per bus. "Het kan ook zijn dat ze het veel te warm vinden om met de bus te gaan."

Opvallende hoedjes

Waar Prinsjesdag normaal gesproken in het teken staat van opvallende hoedjes, daar is nu sprake van een soberder karakter. Toch grijpt CDA-Kamerlid Hilde Palland uit Kampen ook deze dag aan om met haar hoed de regio een positieve impuls te geven. Vorig jaar met een hoed die verwees naar het begrip Hanze, dit jaar staat museum De Fundatie centraal in haar hoofddeksel.

De jaarlijkse grote drukte in het centrum van de stad blijft uit dit jaar. Publiek is gevraagd thuis te blijven. Rond het Binnenhof staan witte schermen en er is veel politie op de been. Net als de traditionele rijtoer is er dit jaar ook geen balkonscène.

'Slanker dan op televisie'

Een echtpaar uit Geesteren is met vakantie in Noordwijkerhout en doet vandaag Den Haag per fiets aan. "Hebben we al eerder gedaan en het is nu toch echt heel anders. Gelukkig hebben we de Koning en Koningin tussen de schermen kunnen zien. Ze zag er prachtig uit en hij leek slanker dan op televisie."

Witte schermen bij het Binnenhof (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)