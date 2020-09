Twents Michelin-restaurant massaal aan commerciële coronatest: 'Wachten is geen optie'

Het aantal aanvragen voor een particuliere, commerciële coronatest zit flink in de lift. Bij Hestia in Losser worden nu dagelijks zo'n twee- tot driehonderd mensen getest.

Verlammend effect

Raymond Strikker van Landhuishotel De Bloemenbeek liet 35 personeelsleden zo'n coronatest ondergaan. "Wij hadden een paar weken terug ook te maken met geruchten van corona in de omgeving", zegt hij, doelend op de clusterbesmetting in Oldenzaal. "Dat heeft een enorm verlammend effect op onze organisatie. Officieel moet je dan bij twijfel niet inhalen, oftewel: dan moeten personeelsleden tien dagen in quarantaine zitten."

En tientallen personeelsleden missen, dat gaat volgens Strikker gewoon niet. "Je bent een druk bedrijf, dat middenin het hoogseizoen zit. We willen doordraaien. Geen enkel bedrijf kan het zich permitteren om even rustig achterover te leunen. Bij ons kunnen we niet thuis gaan werken."

Topdrukte

Na een zwaar voorjaar, waarin De Bloemenbeek vanwege de lockdown wekenlang dicht zat, is het nu weer topdrukte in het sterrenrestaurant. Personeel is dan ook hard nodig, benadrukt Strikker. "Ik denk dat wij nu ongeveer 65 tot 70 commerciële coronatesten hebben uitgevoerd. Dat heb ik graag gedaan, omdat we daarmee gewoon lekker door konden draaien en we daarmee onze gasten veilig konden ontvangen", vertelt hij:

Totale kosten: 2.800 euro

Zo'n commerciële coronatest kost in Losser veertig euro per keer. Strikker heeft dus al 2.800 euro neergeteld voor alle coronatesten voor zijn personeel, omdat een aantal medewerkers twee keer getest is. "Het is ook niet de beste oplossing, maar het is de minst slechtste", reageert Strikker. "Tien dagen thuiszitten met heel veel mensen en geen omzet draaien, dat kost nog veel meer."

'GGD duurt te lang'

Bij de commerciële coronatest in Losser weet iemand binnen een uur of hij het coronavirus heeft, of al gehad heeft. Strikker vindt deze particuliere coronatest dan ook beter werken dan de officiële test van de GGD. "Bij de GGD moet je eerst maar eens zien of je überhaupt een afspraak kunt krijgen en vervolgens duurt de uitslag ook nog twee dagen of langer. Dat duurt gewoon te lang", zegt hij.

GGD is geen voorstander De GGD is nog altijd geen voorstander van commerciële coronatesten. De gezondheidsorganisatie benadrukt dat een officiële coronatest altijd gratis is en over het algemeen betrouwbaarder is dan een commerciële test. Toch kampt de GGD zelf met capaciteitsproblemen: de wachtlijsten om je te laten testen op het coronavirus lopen flink op. Daardoor zoeken veel mensen, met name bedrijven, hun uitweg in commerciële testen.