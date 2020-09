Oppositie in Enschede stelt vragen over onafhankelijkheid klachtencommissaris

Is klachtencommissaris Ninke van der Kooy van de gemeente Enschede onafhankelijk of loopt ze aan leiband van het college? Dat was de grote hamvraag bij de bespreking van het jaarverslag over 2019. De Enschedese raad bleek gisteravond klassiek verdeeld: de oppositie stelt vraagtekens bij de neutraliteit van de klachtencommissaris, de coalitie niet. En Van der Kooy zelf? Zij vindt dat ze haar werk op eigen wijze kan doen. "Of je vertrouwt op de onafhankelijkheid of je vertrouwt er niet op."

Annelies Futselaar trapte de avond af. Zij vindt het raar dat burgers die klagen bij de klachtencommissaris worden teruggebeld door een wethouder. Of dat de telefoon van het klachtencommissariaat wordt opgenomen door een ambtenaar van een andere afdeling. Het zijn volgens het SP-raadslid treffende voorbeelden die er op zijn minst voor zorgen dat er vraagtekens gezet kunnen worden bij de neutraliteit van de klachtencommissaris.

Ook GroenLinks-raadslid Hetty Wolf sprak zich erover uit. “De onafhankelijkheid wordt telkens betwijfeld. Dus moet die positie onder de loep worden genomen. De burgemeester moet hier open en eerlijk naar kijken”, was haar boodschap.

PVV’er Jan-Willem Elferink zei dat het college de definitie van onafhankelijkheid kwijt is. “Zij zijn gekozen en dan moeten wij vier jaar lang onze mond houden. Zo werkt dat niet.” Elferink wil dat het ambt van klachtencommissaris anders wordt ingevuld. “Het klachtencommissariaat heeft de glans als onafhankelijke partij verloren. Wij willen een volledig onafhankelijke ombudsman met een gekozen zwaargewicht.”

Door verkoudheid thuis

De grootste criticaster van Van der Kooy is voorzitter René Beunders van Stichting Sociaal Hart Enschede (SSHE). Door een verkoudheid moest hij thuisblijven. Zijn inbreng bleef beperkt tot een schriftelijke verklaring. Hij werd nog wel genoemd door Wolf. Zij vindt het jammer dat Beunders en de gemeente over een weer aangifte tegen elkaar hebben gedaan. Het was volgens haar beter geweest met elkaar in gesprek te blijven.

Enschede was in 2015 de eerste gemeente met een onafhankelijke klachtencommissaris. Ruim drie jaar terug koos een meerderheid van de gemeenteraad ervoor de klachtencommissaris organisatorisch onder het college te laten vallen. De oppositiepartijen willen dat deze beslissing terug wordt gedraaid. “Om elke vorm van partijdigheid te voorkomen”, aldus raadslid Erwin Versteeg van Groep Versteeg.

"Er is goed werk geleverd"

Het jaarverslag leidde bij de coalitiepartijen juist tot veel lof over het functioneren van klachtencommissaris Van der Kooy. “Er is goed werk geleverd. Er worden resultaten behaald”, sprak Marc Teutelink van BBE. “Het werkt voor de inwoners en voor Enschede als lerende organisatie”, zei Vic van Dijk (D66). René Kreeft was het 'gejeremieer' over de neutraliteit zat. “Dat komt uit een bepaalde hoek. Voor ons is het genoeg geweest. Als partijen en burgers wat willen veranderen, dan via verkiezingen.”

Moties uitgesteld

Futselaar en Elferink stonden op het punt om gisteravond moties in te dienen over de positie van de klachtencommissaris in de organisatie. Die moties werden uitgesteld na een voorstel van burgemeester Onno van Veldhuizen. Hij riep de partijen op om informeel met elkaar het gesprek aan te gaan over die positie.

De oppositie zag zo'n bijeenkomst wel zitten. Futselaar: "Maar dan wel als iedereen er voor open staat. Want ik proef vanavond dat de coalitiepartijen vinden dat wij (de oppositie) maar een beetje lopen te kletsen en dat zij (de coalitie) precies weten hoe het allemaal in elkaar zit, namelijk geweldig en prima.”

Teutelink zette de deur open: “Wij zijn bij voorbaat niet voor of tegen. Wij nemen besluiten op basis van feiten. Kom maar met voorstel om zo’n debat te organiseren."

Klein succes

SSHE-voorzitter Beunders bekeek het schouwspel thuis tevreden op het scherm van zijn computer. "Ik zie het als een succesje dat een brede oppositie vragen stelt over de onafhankelijkheid."