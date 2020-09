Toch nog subsidie voor Overijsselse kunst en cultuur

Overijssel krijgt alsnog een bijdrage uit het Fonds Podiumkunsten. Het kabinet heeft besloten de komende vier jaar twee miljoen euro per jaar beschikbaar te stellen voor het culturele leven in Zeeland, Flevoland, Limburg, Drenthe, Overijssel en Friesland. Er komt ook een extra landelijke jaarlijkse subsidiepot van 15 miljoen voor subsidieverzoeken die eerder waren afgewezen.

Op de eerdere verdeling was veel kritiek. In Oost-Nederland werd geen enkele van de elf subsidie-aanvragen gehonoreerd. Ook andere regio's kwamen er bekaaid vanaf in vergelijking met de Randstad.

Dat leidde tot veel protest. Via een ingezonden brief in de Volkskrant verzetten gedeputeerden van Overijssel, Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland zich tegen de kaalslag die in de regionale kunst dreigt.

Of de Overijsselse instellingen nu wel een bijdrage ontvangen is nog niet duidelijk. Het wachten is op de uitwerking van de plannen en dan wordt duidelijk waar het extra geld naartoe gaat.

De jaarlijkse extra bijdrage van het kabinet van 15 miljoen euro geldt voor vier jaar.