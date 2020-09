Heracles Almelo haalt jonge verdediger Mateo Les van Dinamo Zagreb

"Ik laat Kroatië achter voor een mooi nieuw avontuur. De overgang naar Heracles Almelo is voor mij een goede volgende stap. Ik ben jong, kan nog veel leren en weet dat deze club me daarin wil en kan ondersteunen. Mijn doel is om op termijn basisspeler te worden en Heracles Almelo te vertegenwoordigen in de Eredivisie", aldus Les over zijn overstap.

Ontwikkeling

Tim Gilissen ziet in Les iemand voor de toekomst: "Mateo krijgt hier de tijd en ruimte om verdere stappen te maken in zijn ontwikkeling. Op termijn zal hij de concurrentiestrijd aan moeten gaan in het hart van de defensie."