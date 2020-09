Verdachten viervoudige moord Enschede schrijven brieven aan God

De drie hoofdverdachten van de viervoudige moord in Enschede schreven dankbriefjes aan God. Dat werd vandaag bekend op de eerste dag van het strafproces tegen hen. In de briefjes danken ze God dat ze hebben gekregen wat ze graag wilden.

Een aantal briefjes werden gedateerd op tijdstippen rondom de viervoudige moord. Zo schreven ze: Ik wil een goed leven, een mooie auto en veel geld. Om later te noteren: We zijn God dankbaar. We hebben alles gekregen wat we gevraagd hadden. We hebben nu geen problemen meer.

Roof

Het zijn op z'n minst opvallende teksten van de verdachten, die er van worden verdacht in november 2018 vier mannen te hebben doodgeschoten in een Enschedese growshop. Een mogelijk motief is volgens getuigen een ordinaire roofpartij.

Dat de verdachten geld zouden hebben meegenomen vanaf de crimescene, zou kunnen blijken uit het contant betalen van de huur. Dat deden ze kort nadat de moorden waren gepleegd. Later zijn de verdachte vader en een van zijn zoons naar Brabant gereden en hebben daar een hotel geboekt. Ze gaven een medewerker 100 euro fooi, toen die badjassen voor hen regelde.

Opvallend is dat de verdachten ineens geld hadden, want normaal gesproken zaten ze behoorlijk in de schulden. Dat blijkt uit rechercheonderzoek.

Nieuw bewijs

Een ander nieuw bewijs tegen de verdachten is de vondst van een heuptasje. Op dat tasje zaten schotresten en zou van de oudste verdachte zoo zijn geweest.

Een ander nieuw opvallend element dat vandaag ter sprake kwam, ging over de kleding van de verdachten. Het blijkt dat de jongste zoon 's ochtends naar zijn vader is gebracht door zijn vriendin in zijn eigen kleding. Maar 's avonds verscheen hij in andere kleding op een feestje. Hij was gekleed in kleren van zijn vader.

Ook de nieuwe schoenen van de vader zijn nooit meer teruggezien. Hij had net online nieuwe laarsjes met een gladde zool gekocht. Het vermoeden is dat de 'moordkleding' mee is genomen naar Brabant en daar ergens is gedumpt of vernietigd.

Liggend beschoten

De rest van het bewijs tegen de verdachten was reeds bekend. Zo is er dna van beide zoons op de crimescene gevonden, zat bloed van een van de slachtoffers in de auto van de verdachten en laten camerabeelden zien dat ze op z'n minst in de buurt van de growshop waren op het tijdstip van de moorden.

De slachtoffers werden van dichtbij doodgeschoten, met meerdere kogels in het hoofd. Volgens het OM zijn sommigen zelfs beschoten, terwijl ze al lagen.

Waarheid

Opvallend was dat de vader vandaag vertelde dat "zijn zoons er niets me te maken hebben." Maar op de vraag van de rechtbank, of hij er dan wel mee te maken had, zei hij: "Ik vertel de waarheid als de tijd rijp is."

Het zwijgen irriteerde de nabestaanden die aanwezig waren. Zij begonnen afkeurende gebaren te maken op de tribune en te spugen. Dat gebeurde ook al in voorbereidende rechtszittingen. De voorzitter had eerder op de dag gewaarschuwd dat dergelijk gedrag niet zou worden getolereerd.

Morgen gaat het strafproces verder. Dan moeten drie verdachten uit Brabant zich verantwoorden. Ze worden verdacht van de handel in de moordwapens. Vrijdag horen de hoofdverdachten van justitie welke straf er boven hun hoofd hangt.

