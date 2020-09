Een andere Prinsjesdag dan normaal, dit is wat Overijsselse Kamerleden ervan vonden

SP-lid Frank Futselaar uit Zwolle heeft de troonrede op tv bekeken. "Het is toch raar om in deze tijden bij elkaar te komen, daarom heb ik de troonrede maar alleen gekeken."

Woningtekort

Futselaar is tevreden met wat er gezegd is, maar heeft ook kritiek. "Het gaat voor een deel over de coronacrisis. Daar zitten wij midden in en het is goed om op het gezamenlijk belang te wijzen, maar ik stoor me vooral aan wat je niet hoort. We hebben een grote wooncrisis en in Zwolle moeten veertigduizend nieuwe inwoners komen, maar hoe gaan we dat betalen?"

Ook Daniel Koerhuis van de VVD vindt dat er meer aan het woningtekort gedaan moet worden. "We moeten bouwen, bouwen en bouwen. Ik woon in Raalte en vanuit Zwolle komen mensen naar het dorp toe, omdat er in hun stad geen huis meer te krijgen is."

Sociaal domein

Wim-Jan Renkema van GroenLinks is tevreden met de aandacht die de natuur krijgt, maar is verbaasd dat er zo weinig geld voor het sociaal domein is begroot. "Er gaat 800 miljoen naar de gemeenten, maar dat is echt veel te weinig. Er zijn enorme overschrijdingen bij gemeenten, in Overijssel alleen al 600 miljoen."

Jurk

Als één van de weinigen had CDA'er Hilde Palland uit Kampen voor vandaag een speciale jurk uitgezocht. Ze droeg een creatie die was geïnspireerd op Museum de Fundatie in Zwolle. "Ik ben een regionaal Kamerlid en het symbool van Zwolle is Museum de Fundatie."

En dus koos Palland voor de bijzondere jurk. "En ook om te laten zien dat er in de regio hele mooie culturele voorzieningen zijn", concludeert ze.