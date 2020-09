Gemeenten hebben meer geld nodig, maar zijn blij met 'eerste stapje' van kabinet

Een jaar geleden riepen de Nederlandse gemeenten het kabinet op om snel 600 miljoen euro vrij te maken voor de problemen die lokaal spelen. Denk aan tekorten rond jeugdzorg en het sociaal domein.

Gisteren maakte het kabinet bekend dat er geen 600 miljoen, maar zelfs 800 miljoen euro naar de gemeenten gaat. Toch viert Dadema nog geen feest, want de kosten die gemeenten maken, lopen steeds verder op.



Coronamaatregelen financieren

"Het grootste deel van die 800 miljoen is bedoeld om coronamaatregelen te financieren", legt Dadema uit. "De GGD-teststraten, de veiligheidsregio's, culturele instellingen. Er zit maar een klein deel echt extra geld bij dat gemeenten zelf kunnen besteden."

"Het is een eerste stapje", benadrukt de voorzitter van VNG Overijssel. "We zijn zeker nog niet tevreden en de problemen bij gemeenten zijn groot."



Gesprek met kabinet over meer geld

"Dat heeft direct effect op de maatschappelijke voorzieningen in al die gemeenten. We kunnen óf minder uitgeven óf we moeten meer belasting heffen. De komende maanden gaan we ook echt nog het gesprek aan met het kabinet om aanzienlijk meer geld voor gemeenten vrij te maken."

"Een van de belangrijkste dingen die de gemeenten willen, is om de zogenaamde opschalingskorting af te schaffen. Dat gaat om 1 miljard, elk jaar. Maar ook in het sociaal domein, de jeugdzorg, andere zorg, daar komen we honderden miljoenen te kort. Ik denk dat we misschien wel twee miljard extra nodig hebben. Dan is die eenmalige 800 miljoen euro echt een eerste stapje."

Blijven investeren in werk

Overigens benadrukt Dadema dat het echt niet allemaal somber stemt, wat hij gisteren gehoord heeft: "In de troonrede had corona natuurlijk alle aandacht. En terecht, want het raakt ons elke dag, iedereen. Ik vond het mooi dat de koning opriep om dat ook weer samen te gaan doen. Je ziet de tegenstellingen toenemen en ik geloof ook echt dat we dat met elkaar moeten doen."

"Ik vond het ook goed dat het kabinet zei dat het blijft investeren in werk, in het tegengaan van werkloosheid, in bedrijven. In het overeind houden van het maatschappelijk cement. Daar ben ik heel positief over."