LTO over Prinsjesdag: investeer in verduurzaming in plaats van opkopen boeren

Investeer in verduurzaming van boerenbedrijven in plaats van veehouderijen op te kopen, dat reageert Wim Bens van LTO Nederland op de gepresenteerde Miljoenennota. "Het kabinet wil investerend de crisis uit. Verduurzaming heeft meer effect op het verminderen van de stikstofuitstoot dan het opkopen van boerenbedrijven. Dus investeer in technische ontwikkelingen in de land- en tuinbouw."

De agrarische sector vraagt in een brief aan de Staten-Generaal om een consistent beleid, omdat de veranderende wet- en regelgeving nu vaak kostenverhogend is.

Wim Bens zegt: "De sector heeft behoefte aan regels die langer dan een kabinetsperiode meegaan. De rek is eruit, maar de agrarische sector wil een mooie en belangrijke rol blijven spelen. Niet alleen in de voedselvoorziening en het groen, maar ook in het beheer en de leefbaarheid van ons land. Daar gaan we graag het gesprek over aan."

Investeren

De boeren geven aan dat investeren in duurzaamheid alleen kan als de opbrengst van de producten daar ook naar is. "Producten in de nichemarkt of bepaalde keurmerken leveren meer geld op, maar het levert de 'gewone' melkveehouder geen cent extra op per liter melk. Dat terwijl grote investeringen in bijvoorbeeld een emissiearme stal wel verplicht zijn."

LTO wil dat de beleidsmakers zich richten op gezamenlijke doelen met de boer en de tuinder. "Onze ondernemers hebben jarenlange praktijkervaring en weten wat passend is voor hun bodem, hun gewassen, hun dieren en hun bedrijf. Daarom doen wij nogmaals de oproep: laat onze professionals zelf de route kiezen die het beste bij hen past."

Groen platteland

In de brief benadrukt de boerenbelangenorganisatie het belang van het platteland. Daarnaast vraagt ze de leefbaarheid ervan te vergroten en behouden. LTO vraagt dan ook de politiek om aan een groen platteland te denken bij de investeren in zonne-energie of woningen.