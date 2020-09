Wat is het geheim van werk-leerproject 'Dynamisch op weg'?

Vandaag kwam gedeputeerde Tijs de Bree van Overijssel op bezoek bij het bedrijf, om ideeën op te doen èn om de handen uit de mouwen te steken. "Wat ik opsteek is dat de jongeren die hier terecht komen uit het eigen netwerk komen. Via een personeelslid of via het autobedrijf om de hoek".

Kans aangrijpen

Ramon Wijbenga uit Holten komt uit een uitzichtloze situatie. Hij was mantelzorger voor zijn vader, begon daarna een bedrijfje maar dat redde het niet. Ramon kwam in een neerwaartse spiraal terecht. Via de vriend van zijn zusje kwam hij met het project in contact. "Ik heb die kans met beide handen aangegrepen. Ik wilde mijn leven veranderen en moest deze kans aangrijpen", zegt Ramon.

Ramon Wijbenga is deelnemer aan het project (Foto: RTV Oost)

"De jongeren komen overal aan het werk. Ze mogen zelf kiezen. We kijken naar wat ze willen en wat ze kunnen. Een job-coach helpt ze om weer in het werkritme te komen. Wij geloven niet in cijfers maar in talenten en competenties", zegt eigenaar Johan Middelkamp van het wegenbouwbedrijf.

Model vaker toepassen

Ramon heeft zijn leven inmiddels weer aardig op de rit. "Je krijgt weer een ochtend- en avondritme. Er worden dingen van je verwacht en als je het goed doet krijg je complimenten. Daar doe je het voor", zegt Ramon.

Gedeputeerde Tijs de Bree zou willen dat het model in Haarle vaker en meer toegepast wordt in de provincie. "Door de coronacrisis wordt de arbeidsmarkt hard geraakt. Deze kwetsbare jongeren worden dan steeds kanslozer. Daarom wil ik de oproep doen aan andere bedrijven om hier te komen kijken hoe ze het doen", zegt De Bree.

Eigen bedrijf

Ramon is inmiddels weer een eigen bedrijf gestart. "Sinds twee weken ben ik weer iets gestart en heb al wat opdrachten binnen. Wat ik hier geleerd heb is dat je met een team werkt en daar goed voor moet zorgen. Dat wil ik ook in mijn eigen bedrijf gaan toepassen", zegt Ramon.