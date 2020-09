Huisarts Loek Bergkamp (63) wil graag met pensioen, maar wie wil zijn praktijk overnemen?

Loek Bergkamp heeft net een verhuizing achter de rug. Samen met zijn vrouw, ook huisarts, had hij een praktijk aan huis. Toch zijn ze met de praktijk verhuisd naar Gezondheidscentrum De Klokkenbelt in Almelo. Het lijkt misschien een vreemde keuze voor een huisarts die met pensioen wil, maar het vergoot de kans dat Bergkamp en zijn vrouw opvolgers vinden.

Samenwerken

"Jonge artsen willen graag samenwerken en voelen niet zo veel voor een praktijk aan huis", legt Bergkamp uit. En de mogelijkheid tot samenwerking is aanwezig in het gezondheidscentrum, want er zitten nog twee andere huisartsenpraktijken.

De nieuwe generatie huisartsen wil dus geen solopraktijk meer. Dat blijkt ook uit onderzoek van NIVEL, het onderzoeksinstituut hield een enquête onder 308 huisartsenpraktijken in Oost-Nederland. In Twente is de 'dorpsdokter' met een solopraktijk nog relatief veel aanwezig en dat maakt het moeilijk voor huisartsen om opvolging te vinden.

Niet de schuld van jonge huisartsen

Het huisartsentekort is een probleem dat al jaren speelt in onder andere Oost-Nederland. In Overijssel is de situatie in Twente vooral nijpend. Uit de enquête van NIVEL blijkt dat het huisartsentekort vooral ontstaat, omdat veel jonge artsen eerst een paar jaar willen waarnemen. Daarnaast willen veel afgestudeerden parttime werken, waardoor er meer huisartsen nodig zijn om een fulltime functie op te vullen.

Maar Bergkamp neemt de nieuwe huisartsen niets kwalijk. "We moeten waken dat de jonge huisartsen de schuld krijgen van het huisartsentekort. Niemand heeft hier schuld aan. Toen ik begon heb ik het ook anders aangepakt dan mijn voorganger. Dat is gewoon de realiteit."

Huisartsloze patiënten

Als Bergkamp geen opvolger vindt, hebben zijn patiënten geen huisarts meer. Zij zullen overigens niet de eerste huisartsloze patiënten zijn in Twente. Alleen in Enschede al hebben minimaal tweeduizend mensen geen huisarts.



Omdat hij zijn patiënten niet in de steek wil laten, denkt hij na over tijdelijke oplossingen. Zo kunnen de patiënten onderverdeeld worden onder andere huisartsen. De praktijk kan ook administratief 'geadopteerd worden' door andere praktijken. De spreekuren worden dan gedaan door waarnemers.

De patiënt zal vaker een andere dokter voor zijn neus hebben huisarts Bergkamp

Erg voor de patiënt?

Of dat erg is voor de patiënt? "De patiënt zal vaker een andere dokter voor zijn neus hebben. Dat is niet heel erg, maar de kwaliteit van de zorg is beter met één behandelaar."

Eigenlijk wilden Bergkamp en zijn vrouw al voor de verhuizing te stoppen, maar dat is niet gelukt. Nu gaan ze tot uiterlijk 31 december 2021 door. Daarna zetten ze er een punt achter, met of zonder opvolging.