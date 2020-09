Wat vind jij: Pas afgestudeerde huisartsen moeten verplicht werken in regio's met tekorten

Een uitstrijkje, steenpuist of ingegroeide teennagel. Allemaal kleine dingen waarvoor je de huisarts nodig hebt. Maar als je net verhuisd bent en je bent op zoek naar een nieuwe huisarts, dan kan dat kleine probleempje een groot probleem worden. Op veel plekken in Overijssel is een huisartsentekort en ondanks de maatregelen, lijkt dat probleem niet opgelost te worden.

Zo staan er bijvoorbeeld in Enschede minimaal 2000 mensen op de wachtlijst en aan de andere kant van de provincie, in Zwolle, staan ook het merendeel van de praktijken niet open voor nieuwe inschrijvingen.

"Als je gezond bent is het natuurlijk niet direct een probleem om even zonder huisarts te zitten, maar voor veel anderen is dat het wel", zegt raadslid van de Enschedese ChristenUnie Hadassa Meijer.

De vraag is of de pas afgestudeerden hierop zitten te wachten. Volgens Meijer is de aantrekkelijkheid van de regio vaak een bottleneck. "Ze willen na hun studie niet deze kant op. Maar ik zeg, nu in coronatijden, zie je juist hoe fijn het is in Twente, Overijssel, om zoveel ruimte te hebben. Ik hoop dat ze dat in het westen ook gaan inzien."

Hoe denk jij hierover? Moeten pas afgestudeerden hier (een tijdje) gaan werken om het huisartsentekort tegen te gaan? Of moet er naar een andere oplossing gezocht worden?