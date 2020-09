Meer biodiversiteit in Zwolse bermen en oevers door ander maaibeleid

De gemeente Zwolle en afvalverwerkingsbedrijf ROVA willen de biodiversiteit langs bermen en oevers vergroten in de regio. Om dat voor elkaar te krijgen is het maaibeleid aangepast: Op verschillende proeflocaties in de stad wordt de helft van het gras gemaaid en blijft de rest staan.

Het gaat om een proef van vijf jaar in vijf verschillende natuurgebieden die daarvoor zijn aangewezen. De start van het nieuwe beleid werd gegeven bij de oevers van de Westerveldse AA in de wijk Aa-landen.

Koploper

Zwolle is landelijk koploper als het gaat om het verbeteren van de biodiversiteit in de stad; "We zijn tot nu toe de eerste en de enige gemeente in Nederland die is aangesloten bij het Deltaplan Biodiversiteit van het rijk", zegt wethouder William Dogger. Het Deltaplan Biodiversiteit is een landelijk initiatief van Boerenorganisaties, ketenpartijen, onderzoekers en natuur- en milieuorganisaties om samen met gemeenten en rijk het biodiversiteit verlies in Nederland om te buigen naar herstel.

Biodiversiteit

Het nieuwe Zwolse maaibeleid sluit naadloos aan op die ambitie. Het geeft diverse insecten, bloemen en kleinere planten de mogelijkheid om te groeien, te verbreden en te herstellen. Wanneer het gras wordt gemaaid, gaan bepaalde insecten en bloemen dood. Maar het biedt ook weer een voedingsbodem voor andere insecten en bloemen.

En het gras dat langere tijd blijft staan is weer goed voor andere soorten. Zo ontstaat er een grotere biodiversiteit. Het kan zelfs resulteren in een leefgebied voor soorten die er nu nog niet zijn.

Borden

In sommige gebieden waar het nieuwe beleid wordt toegepast, wordt in het voor- en najaar gemaaid. Ook zijn er velden waar de grasmaaier om het jaar komt. Om het publiek te informeren worden in de aangewezen proefgebieden borden geplaatst waar de regels worden uitgelegd. "We willen met het plaatsen van de informatieborden het publiek meenemen in de nieuwe methode waarop we het groenbeheer in de stad vorm geven, vooral uitleg geven waarom we het doen en waarom het zo belangrijk is" aldus Dogger.