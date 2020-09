Arne Slot met AZ uitgeschakeld voor Champions League, rode kaart voor Mike te Wierik bij Derby

Trainer Arne Slot uit Bergentheim is er met AZ niet in geslaagd zich te plaatsen voor de Champions League. Vanavond was Dinamo Kiev in de derde voorronde met 2-0 te sterk.

AZ was in de eerste helft heer en meester, maar vergat te scoren. Direct na de pauze werd het 1-0 door Gerson Rodrigues. Slot wisselde aanvallend en speelde alles of niets, het werd dat laatste. Vlak voor het einde kopte Mykola Shaparenko de 2-0 binnen en was het voorbij. AZ kreeg nog kansen op de aansluiting, maar die waren niet aan Myron Boadu en Ferdy Druijf besteed. AZ gaat nu door naar de groepsfase van de Europa League.

Rood Te Wierik

In Engeland pakte Mike te Wierik uit Lemelerveld in zijn derde officiële wedstrijd voor Derby County rood. Tijdens het duel in de EFL Cup tegen Preston moest hij tien minuten na rust inrukken. Te Wierik, die jarenlang bij Heracles speelde, maakte deze zomer de overstap van FC Groningen naar de club uit het Championship, het tweede niveau in Engeland.