Steeds meer wolven om ons heen, maar in Overijssel is het (nog) rustig

Sinds anderhalf jaar is de wolf definitief gevestigd op de Veluwe en sinds maart van dit jaar ook in de omgeving van Nordhorn, net over de grens bij Denekamp. En nu dus ook officieel in Drenthe. Wáár de wolf zich precies heeft gevestigd is nog niet duidelijk. Er zijn aan beide kanten van de A28 sporen gevonden van het dier en dat is bijzonder, want een snelweg is een barrière voor wolven.

Rust

Wat betekent dit voor onze provincie? De afgelopen maanden is het rustig voor wat betreft de wolf in Overijssel. Voor zover bekend is de laatste keer dat een wolf zich hier heeft laten zien in december geweest. Op de Sallandse Heuvelrug werd een wolf door een cameraval gefilmd, wat unieke haarscherpe beelden opleverde.

De laatste keer dat officieel is vastgesteld dat een wolf vee heeft aangevallen is nog langer geleden. Op 22 februari 2019 werden in Lemelerveld acht schapen gedood door de wolf uit Duitsland.

Zwervende wolven

Toen de wolf zich in 2015 voor het eerst in 150 jaar weer liet zien in Nederland, werd het ook in Overijssel drukker. De provincie bleek een populaire plek te zijn voor zwervende wolven. Dat leverde naast foto's en video's ook veel aanvallen op vee en gedode dieren op. Maar dat het de afgelopen tijd stil is geweest, wil niet zeggen dat die tijden achter ons liggen.

Volgens BIJ12 bestaat de familie op de Veluwe nu vermoedelijk uit negen dieren: de beide ouders, drie jongen die in 2019 zijn geboren en (minimaal) vier welpen die dit jaar zijn geboren. Vorige maand werd bekend dat het paar dat bij Nordhorn leeft in elk geval één welp heeft.

Eigen territorium

De jongen in beide roedels zullen op een gegeven moment op zoek gaan naar hun eigen territorium. Dat betekent dat ze ook in Overijssel kunnen gaan rondneuzen, op zoek naar een plek om zich te vestigen. Of dat ook echt gaat gebeuren is afwachten.

Volgens sommigen is Overijssel niet geschikt voor een wolf om zich te vestigen, omdat de natuurgebieden niet groot genoeg zijn. Anderen zijn het daar niet mee eens, een territorium zou namelijk best deels in Overijssel en deels in bijvoorbeeld Duitsland kunnen liggen. Land- of provinciegrenzen bestaan immers niet voor wolven.

RTV Oost heeft een podcast over de wolf in Overijssel. De podcast is hier te beluisteren

Wolvencommissie

Vanwege de vestiging in Gelderland en Drenthe is in die provincies een gebiedscommissie of zogenoemde wolvencommissie gevormd. Die kijkt naar hoe om te gaan met de wolf of wolven, welke beschermingsmaatregelen voor vee genomen kunnen worden, financiële steun voor die maatregelen en andere zaken. Voor zover bekend is er nog geen initiatief voor zo'n commissie in Overijssel. Logisch, want hoe maak je afspraken als er nog geen sprake van vestiging is?

Overijssel blijft het vooralsnog doen met het interprovinciaal wolvenplan dat in januari 2019 is vastgesteld. Daarin staan de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de provincies als het gaat om de wolf. Maar als wolven zich weer regelmatig in Overijssel laten zien, lijkt het vormen van een gebiedscommissie een logische stap.