Verdachte wapenhandel viervoudige moord Enschede: 'Wat mijn zoon heeft gedaan is verschrikkelijk'

"Wat mijn zoon heeft gedaan, is verschrikkelijk. Ik hoop dat de waarheid boven water komt." Dat zegt de 73-jarige Arie over zijn zoon Dennis. Beide Brabantse mannen worden verdacht van de handel in de wapens die gebruikt zijn bij de viervoudige moord in Enschede. Maar wat voor 'verschrikkelijks' zoon Dennis dan heeft gedaan, blijft onduidelijk. Vandaag moesten de twee zich samen met een derde medeverdachte verantwoorden bij de rechtbank.

door Tom Meerbeek en Emiel Houben

Vader Arie zit er lichtelijk verward bij in het strafbankje. "Ik ben de kluts kwijt." Ook hoort hij niet goed. Verschillende malen vraagt hij de rechter om de vraag te herhalen, om vervolgens geen antwoord te geven. Ook zoon Dennis geeft geen antwoorden.

Verzot op wapens

Beide mannen uit het Brabantse Sint Willebrord zijn eerder veroordeeld voor wapenhandel. Ze verkochten toen tot drie keer toe wapens aan undercoveragenten. Beide mannen zijn verzot op wapens. Zo zegt de zoon met Brabantse tongval: "Da vin ik gewoon mooi."

Nu zijn ze in beeld voor het handelen in de moordwapens die gebruikt zijn bij de viervoudige moord. Vader Arie heeft eerder bij de politie verteld, dat zijn zoon twee 'dingkies' kon verhandelen voor 'die Serviers'. Daarmee doelt hij volgens de recherche op twee van de hoofdverdachten van de viervoudige moord, een Hengelose vader en zijn oudste zoon Dejan. Die zijn van Servische komaf.

Conflict

De hoofdverdachten zijn volgens justitie drie kwartier na de moorden op 13 november 2018 richting Brabant gereden. Mogelijk om van de moordwapens af te komen en nieuwe aan te schaffen.

Na die dag reizen ze nog enkele malen naar Brabant. Er lijkt een conflict ontstaan te zijn tussen de Brabanders en de hoofdverdachten. Met een van de wapens zou iets mis zijn geweest en dat moest rechtgezet worden. Vader Arie zegt de wapens nooit gezien te hebben. Zoon Dennis zegt dat hij alleen een foto van de wapens op het mobieltje van een van de hoofdverdachten heeft gezien.

Zizi

De hoofdverdachten waren in contact gebracht met de veroordeelde wapenhandelaren door een derde Brabantse verdachte, Zizi. Die Bredase vrouw kent Dennis uit haar verleden en een van de hoofdverdachten noemt haar 'zijn nicht'. De hoofdverdachte, Dejan, zou haar hebben gevraagd of ze iemand wist "die een AK47" machinegeweer zou kunnen regelen. Een andere wapenhandelaar bedankte, die vond het te riskant.

Later bracht Zizi de hoofdverdachten in contact met vader Arie en zoon Dennis. Ze zijn meerdere malen bij hun huis in Sint Willebrord vastgelegd door een observatieteam. Ze zaten dan in een café achter het huis van vader Arie.

Briefje

In de tussentijd was ook de auto van de hoofdverdachten volgehangen met opnameapparatuur. Op die manier zijn belastende gesprekken vastgelegd. In de auto werd ook een briefje gevonden met daarop de naam en het nummer van Arie.

Zizi was vandaag niet in de rechtszaal aanwezig. Door lichamelijke klachten is ze bang voor een besmetting met corona. "Ook spelen er andere veiligheidskwesties", zegt haar raadsman. Zizi heeft tegen undercoveragenten een uitgebreide verklaring afgelegd over de gang van zaken. Achteraf lijkt ze daar spijt van te hebben, want ze zegt dat ze de ontmoeting met die undercovers als heel bedreigend heeft ervaren.

Volgende week maandag horen de drie Brabantse verdachten welke straf er boven hun hoofd hangt. Komende vrijdag wordt de strafeis tegen de hoofdverdachten bekend. Vanmiddag zullen nabestaanden van de viervoudige moord het woord nemen.