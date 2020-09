Overijssel: extern salderen van stikstof mag, daarom meer ruimte om te bouwen

Het beschikbaar stellen van stikstof- en fosfaatrechten heet extern salderen. Bij verleasen mag een bedrijf tijdelijk gebruikmaken van deze ruimte. Dat laatste is vooral interessant voor bouwprojecten, die maar tijdelijk gebruikmaken van de stikstofruimte.

De ruimte die met deze methode wordt gecreëerd, is vooral nodig voor de agrarische sector zelf. Van de vijfhonderd vergunningen is zo'n 85 procent afkomstig uit de agrarische sector. Denk hierbij aan plannen voor het bouwen van nieuwe stallen of een boer die een vergunning heeft aangevraagd voor het uitbreiden van het aantal koeien. Ook de woningbouw en industrie profiteren hiervan, want de stikstofruimte kan ook aan hen worden verkocht.

Rekentool

De keuze om het extern salderen vanaf 15 oktober in te voeren in Overijssel, heeft te maken met de rekentool van het RIVM. Die geeft aan of er een vergunning nodig is in verband met de stikstofdepositie. De tool krijgt op de genoemde datum een nieuwe versie.

Het extern salderen is besproken met agrarische organisaties en er zijn enkele veiligheden ingebouwd door de provincie. Zo worden de ontwikkelingen maandelijks in de gaten gehouden. Ook wordt er bekeken waar de vraag vandaan komt en wie biedt wat aan. Dit wordt over een jaar geëvalueerd.

In Overijssel wil men met een gebiedsgerichte aanpak de stikstofproblematiek te lijf gaan en de natuur versterken. Bij een gebiedsgerichte aanpak zijn er zes gebieden in Overijssel aangewezen waar provincie en andere betrokkenen als ondernemers, gemeenten en waterschap, samen zoeken naar oplossingen om de stikstofuitstoot te verminderen.