Twee overvallen op tankstations in Enschede

In Onder de Loep deze week aandacht voor diverse zaken waaronder twee overvallen op twee tankstations in Enschede. Op 8 september werd een tankstation aan de Broekheurne-Ring overvallen. 6 dagen later, op 14 september, was het weer raak en dit keer was de Esso aan de burgemeester van Veenlaan aan de beurt. Wie weet hier meer over?

Hengelo/Twello – Man slachtoffer van fraude

Eind januari zette een man zijn auto te koop op Marktplaats. Al snel ontving hij een bod via WhatsApp. Hij kreeg een betaallink om ter controle 0,02 cent over te maken via een online betaalplatform. Niet veel later hoorde het slachtoffer dat er een flink bedrag van zijn rekening was gepind bij de Mediamarkt in Hengelo. Daarnaast had een onbekende een ApplePay account op naam van het slachtoffer aangemaakt. Van het pinnen zijn beelden beschikbaar.

Herkent u deze vrouw? Wij spreken u graag!

Zwolle/Deventer/Apeldoorn – Politie onderzoekt inbraken bij opticiens

De politie onderzoekt een drietal inbraken bij opticiens in Zwolle, Deventer en Apeldoorn. Bij de inbraken vernielden de daders met grof geweld ruiten om binnen te komen.

Zwolle

Op dinsdag 14 juli is een opticien aan de Groot Wezenland slachtoffer geworden van inbraak. Hierbij zijn verschillende brillen van het merk Cartier gestolen. Getuigen zagen de daders wegrijden in een zwarte auto (cabrio model).

Deventer

Diezelfde nacht vond een inbraak plaats bij een opticien aan de Keizerstraat in Deventer. De buit bestond bij deze inbraak eveneens uit Cartier (zonne)brillen. Bij deze inbraak maakten de daders gebruik van een scooter.

Apeldoorn

Op donderdag 30 juli kreeg een opticien aan de Hoofdstraat in Apeldoorn ‘s nachts ongewenst bezoek. Ook hier hadden de daders het voorzien op brillen van het merk Cartier.

Wie kan iets vertellen over deze inbraken?

Wie kent de personen op de beelden? Eventueel in combinatie met de zwarte auto?

Wie kan iets zeggen over de gestolen (zonne)brillen? Misschien zijn ze ergens te koop aangeboden?

Vinkenbuurt – Woninginbraak zonder buit

Tijdens de afwezigheid van de bewoners braken twee onbekende mannen in bij een woning in Vinkenbuurt bij Ommen. Om binnen te komen hebben de daders een raam vernield. De daders zijn in verschillende ruimtes in de woning geweest, maar zijn zonder buit vertrokken. Mogelijk zijn ze gestoord.

Wie herkent deze mannen?

Oldenzaal – Politie zoekt fietsendief

Op zondag 2 augustus is een zwarte Cortina uit de fietsenstalling bij het station in Oldenzaal gestolen. De fiets stond keurig op slot, maar toch wist iemand ermee aan de haal te gaan. Op beeld is te zien dat een vrouw de fiets meeneemt. Even daarvoor heeft een man met een geel shirt en een zwarte rugzak op een poosje bij de fiets rondgehangen. We komen graag met deze man in contact, mogelijk is hij een belangrijke getuige.

Wie is deze vrouw?

Wie weet waar de fiets is gebleven?

Enschede – Brandstichting in woning

Terwijl de bewoners afwezig zijn, wordt op vrijdag 7 augustus brandgesticht in hun woning aan de Burgemeester Jacobsstraat. De schade is enorm en de bewoners zijn veel persoonlijke bezittingen kwijt. Bovendien kunnen voorlopig niet terug in de woning. De bewoners hebben geen idee wie achter de brandstichting zit en waarom hun woning in brand is gestoken. De recherche houdt alle scenario’s open. Zo kan het zijn dat er brand is gesticht bij de verkeerde woning.

Wie kan er iets vertellen over de brandstichting?

Wie heeft er iets gezien dat te maken kan hebben met de brandstichting?

Hebt u informatie over deze brandstichting? Bel dan met de opsporingstiplijn via 0800-6070 of vul het digitale tipformulier in. Liever anoniem blijven? Bel dan met 0800-7000. Uw tips en informatie zijn weer welkom!

Enschede – Gewapende overval op tankstation

Op dinsdag 8 september is een tankstation aan de Broekheurne-Ring overvallen. Terwijl de servicemedewerkster van de tankstation een klant te woord stond, kwam rond 21:20 uur een jongen de zaak binnen. Hij bedreigde de medewerkster met een mes en riep om geld. De dader ging er met een bedrag aan geld vandoor. Weet u wie deze man is? Neem alstublieft contact met ons op en help ons deze zaak op te lossen!

Enschede – Overval op Esso tankstation

Maandag 14 september is de Esso, tankstation aan de burgemeester van Veenlaan, overvallen. Een onbekende man kwam even voor 21:00 uur de zaak binnen en riep om geld. Maar zover kwam het niet; een van de aanwezigen joeg de man de winkel weer uit. De overvaller ging er hardlopend vandoor in de richting van het winkelcentrum. Van de dader is een signalement bekend.

- man

- enigszins gezet postuur

- lengte circa 1.62 meter

- droeg een zwarte jas en een zwarte trainingsbroek

- droeg een blauw mondkapje en zwarte handschoenen

Wie kent de dader of kan iets vertellen over deze overval?

Zwolle – Explosie bij woning

De bewoners van een woning aan de Puntmos werden in de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 september opgeschrikt door een harde knal. Een onbekend persoon had vermoedelijk zwaar vuurwerk door de brievenbus gedrukt. Het veroorzaakte een ravage in de woning en een vrouw raakte gewond.

Wie weet wie achter deze levensgevaarlijke daad zit? Beschikt u over camerabeelden in de omgeving van de Puntmos? Wij spreken u graag! Help ons mee deze zaak op te lossen.