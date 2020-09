Nabestaanden viervoudige moord: "Deze gruweldaad is onverteerbaar en jullie zwijgen maar"

"Ik ben de belangrijkste man uit mijn leven kwijt. En waarom? Omdat drie mannen vonden dat het afgelopen moest zijn? Jullie vermoorden vier mannen om geld te hebben, wij hebben daar altijd voor gewerkt." De nabestaanden van de Arnhemse mestleverancier die werd omgebracht bij de viervoudige moord in Enschede, verwijten de drie verdachten dat ze al bijna twee jaar zwijgen. "Jullie beroepen je maar op je zwijgrecht. Telkens worden we teleurgesteld", vertelden de gezinsleden van de mestleverancier op de tweede dag van het proces.

door Emiel Houben en Tom Meerbeek

"Ik kan niet snappen hoe mensen op pad gaan en onschuldige mensen vermoorden. Leven is overleven geworden", vertelt de zoon van de mestleverancier. "En dat in de stad waarin ik met plezier studeerde, woonde en werkte. Ik kan niet meer fatsoenlijk leven in die stad. Ik heb Enschede verlaten en zit dagelijks huilend achter het stuur onderweg naar mijn werk."

Viervoudige moord

Bij de viervoudige moord werden half november 2018 vier mannen op klaarlichte dag doodgeschoten in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat. De slachtoffers werden van dichtbij doodgeschoten. Het ging om de Vietnamese growshophouder, zijn ex-compagnon, een Hengelose restauranthouder en een Arnhemse meststoffen-leverancier. Voor de moordzaak staan deze week de drie hoofdverdachten terecht. Een Hengelose vader en zijn twee zoons. Vandaag zijn ook de vermeende wapenleveranciers uit Brabant voor de rechters verschenen.

Steun en toeverlaat

"Kon ik mijn vader nog maar een keertje zien. Ik moet het doen met zwijgende verdachten", vertelt één van de zoons van de mestleverancier. Zijn weduwe vertelt: "Jullie beroepen je maar op je zwijgrecht. Telkens worden we teleurgesteld. Jullie hebben alleen maar oog voor jullie eigen belangen. Wij wachten al 673 dagen op antwoorden."



"Ik heb levenslang zonder Max, mijn levensgezel, mijn steun en toeverlaat", vervolgt de weduwe. "De hoogst mogelijke straf zal voor ons een lachertje zijn."

Verwijderen uit samenleving

"Ik hoop een manier te vinden om verder te kunnen in mijn leven. Maar niets zal hetzelfde zijn", vertelt de zoon tegen de verdachten. "Veel vragen blijven onbeantwoord. Ik zal het nooit helemaal kunnen bevatten. Geen straf is hoog genoeg en geen straf brengt mijn vader terug. De schuldigen moeten voor altijd uit deze samenleving verwijderd worden. Niemand mag deze mensen nog tegen het lijf lopen, nooit meer."

Restauranthouder

Ook de familie van de omgebrachte Hengelose restauranthouder laat weten kapot te zijn door de moord. "Door de moord op Maikel heeft geluk plaats gemaakt voor pijn. Lichamelijk leven wij nog, maar geestelijk zijn wij dood. Maikel's jonge kindje zoekt haar vader, maar die is door barbaren vermoord. Ze zal hem nooit leren kennen."

"We weten heel goed wie deze moorden gepleegd hebben, deze vader en zoons die voor ons zitten. En ze hadden een vooropgezet plan. Ze hadden al ruim voor die dag gezocht naar wapens. En ze gingen het pand in met wapens. Dan heb je een plan.

"Geen enkele straf kan onze pijn verzachten. Deze moordlustige barbaren moeten eigenlijk ook door een kogel sterven. Maar de doodstraf kan niet opgelegd worden, dus vraag ik u om ze levenslang op te bergen."

Weduwe eigenaar growshop

De weduwe van de growshophouder vertelt dat er geen dag of nacht voorbij gaat dat ze er niet aan denkt. "We waren een gelukkig gezin. We waren compleet en dat is ons afgenomen. Mijn toekomst is weg. Ik kan maar niet geloven dat mijn man voor altijd weg is. Mijn leven is vol pijn en tranen, mijn hele lichaam trilt."

"Dit verlies en de leegte kan niet worden gecompenseerd. Op een dag zul je gestraft worden. Niemand heeft het recht om iemands leven te ontnemen. Het is de ergste misdaad waar iemand zich aan schuldig kan maken. Ik hoop dat rechtvaardigheid zal volgen en deze koelbloedige daders berecht zullen worden."

Ex-compagnon

De weduwe van Artur, de oud- growshophouder, zegt dat ze nooit meer lacht als voorheen. "Ik mis zijn handen. Al voel ik ze nog wel, als ik aan hem denk. Ik knijp mezelf af en toe in de hand, om te voelen dat ik zelf nog leef.

Reactie verdachten

De verdachten reageerden kort op het spreekrecht van de nabestaanden. Camil A. zegt dat hij en zijn kinderen er niets mee te maken hebben. "Nabestaanden moeten stoppen met beledigen en spugen. Ik weet wat pijn is, ik heb mijn ouders verloren in de oorlog", zegt Camil A.

Zijn zoon Dejan zegt dat hij de pijn van de nabestaanden begrijpt. "Maar we zijn totaal onschuldig. De waarheid komt wel boven tafel." Jongste zoon Denis: "Ik vind het heel heftig, daarbij wil ik het laten."

Nabestaanden van de viervoudige moord claimen samen miljoenen van de verdachten als schadevergoeding.