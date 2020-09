Ook Zwolle moet het doen zonder carnavalsoptocht

Ook in Zwolle zal er komend carnavalsseizoen geen optocht zijn vanwege het coronavirus. Dat hebben de gezamenlijke carnavalsverenigingen in een verklaring bekendgemaakt. Er worden bij de verenigingen ook geen nieuwe prinsen gekozen.

Gisteravond kwamen de carnavalsverenigingen en de Horeca Evenementen Stichting Zwolle (HESZ) bij elkaar om te praten over het carnavalsseizoen 2020/2021. "Op basis van de huidige kennis en maatregelen gecombineerd met de noodzakelijke tijd qua voorbereidingen is het organiseren van een Sassendonkse optocht niet haalbaar", zo wordt in een persbericht geschreven.

Snelle beslissing

Volgens voorzitter Cor-Jan Bruggeman van De Eileuvers was de beslissing snel genomen. "Het is meer realisme dan teleurstelling. Dit zagen we natuurlijk al aankomen."

Bijna alle officiële activiteiten zijn tot januari opgeschort. Begin volgend jaar wordt de situatie opnieuw bekeken. Bruggeman: "We hebben zo'n vier, vijf weken nodig om iets op touw te zetten. Als de situatie het toelaat, dan zien we wel wat er kan of niet."

Voor het jeugdcarnaval wordt nog naar een oplossing gezocht. Eerder werd al bekend dat ook in Salland en Oldenzaal de optochten niet doorgaan, net als de verlichte optocht in Tubbergen.