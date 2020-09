Gemengde gevoelens bij LTO Noord over Overijssels stikstofplan

LTO wilde graag dat er eerst een oplossing zou komen voor bedrijven die zich tot vorig jaar mei aan de stikstofregels hielden. Nadat de Raad van State een streep zette door het Nederlandse stikstofbeleid vielen zij tussen wal en schip. Het is hierdoor onduidelijk welke stikstofruimte deze bedrijven hebben en ontbreekt een vergunning. "Het proces voor een oplossing van de knelgevallen is inmiddels in gang gezet en de provincie blijft dit bij landbouwminister Schouten benadrukken. Wij zullen hier scherp op toezien", stelt Haarman.

Registratiesysteem

Overijssel gaat een stikstofregistratiesysteem invoeren om in de gaten te houden wie stikstofruimte koopt en verkoopt. Per transactie zullen niet alle stikstofrechten kunnen worden benut, verwacht LTO Noord. Die rechten moeten in het registratiesysteem komen, zodat ze later uitgegeven kunnen worden. "Op deze manier wordt voorkomen dat er stikstofruimte weglekt, zodat deze benut kan worden voor ontwikkelingen in de gebieden zelf. Dat de provincie onze voorwaarde van een deugdelijk registratiesysteem overneemt, betekent dat er naar ons is geluisterd", aldus Haarman.

"Voor ons blijft wel de zorg hoe de provincie de hand aan de kraan denkt te houden", legt Haarman uit. "We willen voorkomen dat er veel stikstofruimte wegvloeit naar andere sectoren waardoor het perspectief van agrarische bedrijven in gevaar komt. We blijven daarom in gesprek met de provincie en houden de ontwikkelingen scherp in de gaten."

Vijfhonderd aanvragen

Door het toestaan van extern salderen hoopt de provincie snel te kunnen kijken naar de vijfhonderd vergunningaanvragen. Hierbij is zo’n 85 procent van de aanvragen afkomstig uit de agrarische sector. LTO hoopt dat er vanaf 15 oktober, wanneer extern salderen is toegestaan, snel duidelijkheid komt. Haarman: "Die ondernemers hebben zo onderhand recht op een besluit van de provincie, zodat ze door kunnen met hun plannen."