Kijk vanaf je bank naar ‘De Beentjes van Sint-Hildegard’

Nu corona ervoor heeft gezorgd dat minder mensen de film ‘De Beentjes van Sint-Hildegard’ in de bioscoop hebben kunnen zien, heeft RTV Oost goed nieuws. Kijk vanaf je bank! De omroep geeft komende week vijf dvd’s en vijf On Demand-kijkcodes weg voor de film die in februari dit jaar in première ging in de Nederlandse bioscopen.

Win een dvd of On Demand-kijkcode

In de radioprogramma’s Goeiemorgen Overijssel en Goeiemiddag Overijssel verloten we van 21 t/m 25 september elke dag een dvd óf een On Demand-kijkcode. Wil je ze winnen? Luister elke werkdag 9.00 en 12.00 uur én tussen 14.00 en 17.00 uur naar radio Oost en let goed op! Hoofdrolspeelster Johanna ter Steege is op woensdag 23 september te gast in Goeiemiddag Overijssel.

Op de RTV Oost Facebookpagina maak je die dag extra kans op een dvd.



De Beentjes van Sint-Hildegard

De film 'De Beentjes van Sint-Hildegard' is de eerste Twentse bioscoopfilm die in heel Nederland werd gedraaid. De hoofdrollen worden gespeeld door Herman Finkers en Johanna ter Steege. Johan Nijenhuis regisseerde de film. "Het is een verhaal over een man en een vrouw die al heel lang samen zijn en een bepaalde manier van met elkaar omgaan hebben gevonden, maar op een dag ontdekt hij dingen waarvan hij denkt 'dit klopt helemaal niet in mijn relatie'", legt Johan uit.



De film ging in februari dit jaar in première en heeft inmiddels al meer dan 650.000 bezoekers getrokken. Vanaf woensdag 23 september is de film op dvd te verkrijgen en On Demand te zien via CineMember.