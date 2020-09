Echtpaar is alles kwijt na brandstichting in Enschede: 'Gelukkig hebben we elkaar nog'

Het echtpaar is op vakantie als ze 's nachts worden gebeld dat ze meteen naar Enschede moeten komen, want het is daar helemaal mis bij hun huis. En daarmee is niets te veel gezegd, want rond vier uur in de nacht laaien de vlammen op aan de Burgemeester Jacobsstraat.

Kijk hier het verhaal van het echtpaar Barneveld en help mee deze zaak op te lossen (tekst gaat verder onder de video)

Brand had levens kunnen kosten

Vlammen likken langs de gevel van het rijtjeshuis. De bewoners mogen er dan niet zijn, bij de buren, aan weerskanten van het huis, liggen op dat moment mensen te slapen. Als de brandweer aankomt is de brand al uitslaand. Er hadden door deze brandstichting doden kunnen vallen.

als je in dat huis zou slapen had je geen schijn van kans gehad brandweer

Als meneer en mevrouw Barneveld aan de Burgemeester Jacobsstraat in Enschede aankomen is het ze meteen duidelijk. Het huis is reddeloos verloren.

Enorme chaos in uitgebrand huis (Foto: RTV Oost/ Onder de Loep)

Alles kwijt

De twee senioren zijn alles kwijt wat ze in hun werkzame leven hebben opgebouwd. Ze hebben tijdelijk hun intrek genomen in een ander huis met allemaal spullen van andere mensen. Gaandeweg komen er twee zaken naar voren voor meneer en mevrouw Barneveld. Het eerste is het besef dat ze aan een wisse dood zijn ontsnapt.

We hebben elkaar gelukkig nog Bert Barneveld

Op hun 72ste moeten ze na de alles vernietigende brand helemaal opnieuw beginnen. Tegelijkertijd worstelt het echtpaar met een prangende vraag: "Wie heeft de brand aangestoken en waarom is er brand gesticht in ons huis?"

Waarom?

Het is een vraag die moeilijk is te beantwoorden. Bert Barneveld en zijn vrouw hebben zich er het hoofd over gebroken en het blijft ze bezighouden. Hebben ze ruzie met iemand? Hebben ze vijanden? Het echtpaar woont al sinds de jaren tachtig in het huis en heeft geen problemen met buurtgenoten.

ik heb maar een verklaring Bert Barneveld

Alle scenario's heeft het slachtoffer nagelopen en hij kan maar één conclusie trekken. Hij en zijn vrouw zijn alles kwijt omdat de dader of de daders het verkeerde huis in brand hebben gestoken. Voor welk huis het wel bedoeld zou kunnen zijn weet Barneveld ook niet.

Brand bij voordeur ontstaan door brandbare vloeistof aan te steken (Foto: RTV Oost/ Onder de Loep)

De politie heeft duidelijke sporen van brandstichting bij de voordeur van de woning gevonden en onderzoekt nu meerdere scenario's, waarvan een 'vergisbrandstichting' er slechts één is.

Voor het oplossen van deze heftige zaak is je hulp nodig. Weet je iets over de brandstichting? Als er sprake is van een vergissing, weet je voor wie de brandstichting bedoeld kan zijn? Heb je iets gezien of gehoord in de nacht van vrijdag 7 augustus? Woon je in de buurt en heb je een bewakingscamera, kijk dan of er nog beelden van die nacht op staan waarop iets verdachts is te zien.

Tips

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Enschede een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link