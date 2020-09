Slachtoffer brievenbusexplosie Zwolle: 'mijn hand is helemaal aan gort'

Het is half één in de nacht van vrijdag 11 september op zaterdag 12 september als Mirjam Verwindt naar bed wil gaan. Ze hoort een sissend geluid bij de voordeur en als ze kijkt ziet ze een buisje door de brievenbus steken waaruit sterren lijken te komen.

Mirjam Verwindt raakte zwaargewond door explosie (Foto: RTV Oost/ Onder de Loep)

Hond beschermen

Instinctief wil ze het buisje wegduwen om haar hond in de hal te beschermen en op dat moment volgt een harde knal. Ze wordt de woonkamer ingeblazen en ontdekt pas dat ze hevig bloedt als ze 112 probeert te bellen.

Mirjam wordt naar het ziekenhuis gebracht waar twee operaties volgen. Enkele dagen later is ze, nog altijd zwaar gehavend, weer thuis. Beide handen zijn nu ingepakt en in haar hals zijn wonden zichtbaar. Ook is ze doof aan een oor, maar over haar hand maakt ze zich grote zorgen.

Mijn hele hand is aan gort Mirjam Verwindt

Wie deed dit?

Wie heeft de explosie bij de voordeur van het huis aan de Puntmos veroorzaakt en waarom? Het zijn belangrijke vragen, nu bekend is hoe ernstig de ontploffing heeft uitgepakt. Uit verklaringen van getuigen is inmiddels duidelijk geworden dat rond half één die nacht een groepje jongeren wegliep of wegrende en daarbij is hard gelach gehoord.

De kans bestaat dat mevrouw Verwindt slachtoffer is geworden van een uit de hand gelopen actie en dat de daders dit niet zo bedoeld hebben.

Ik hoop dat ze zich melden als ze dit niet zo bedoeld hebben Mirjam Verwindt over de daders

Was je betrokken bij de explosie aan de Puntmos? Meld je dan! Was je getuige en heb je dat nog niet gemeld bij de politie of heb je camerabeelden die kunnen helpen de daders te vinden? Neem dan ook snel contact op met de politie!

Tips?

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Zwolle een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link