Brand en toen corona: horecazaak in Enschede na acht maanden weer open

De wijnglazen worden opgepoetst en de wijn wordt in de vitrinekasten gelegd. Het zijn de laatste puntjes op de i voordat vanavond weer de eerste gasten worden verwelkomd bij Bruut aan de Noorderhagen in Enschede. "Ik heb er echt heel veel zin in", zegt eigenaar Jarno Bruggeman opgetogen.

Rook- en roetschade

Het was geen makkelijk jaar voor de horeca-ondernemer. Eind januari woedde er een brand in zijn zaak, die ontstond in de wasdroger. Hoewel de brandweer de vlammenzee snel onder controle had, was er forse rook- en roetschade. "Al het interieur was afgekeurd, we hebben alles opnieuw moeten kopen", vertelt Bruggeman. "De muurschildering is verloren gegaan en de hele vloer moest vervangen worden."

Wij namen alvast een kijkje bij de opgeknapte horecazaak:

Uitbraak corona

Door de uitbraak van het coronavirus liepen de herstelwerkzaamheden van de horecazaak grote vertraging op.

"Ons nieuwe luchtverversingsysteem op het dak moest uit Azië komen en die levering duurde veel langer. En bouwvakers mochten vanwege corona met minder mensen in het pand zijn, waardoor ook die werkzaamheden langzamer gingen", zegt de ondernemer. "Het zijn zeker zware tijden geweest. Ik gun niemand brand en corona al helemaal niet."

Coronaproof

Bruggeman kijkt rond in zijn flink opgeknapte zaak, die 'coronaproof' is gemaakt met genoeg afstand tussen de tafels. "Acht maanden dicht is behoorlijk lang, maar die tijd hebben we echt nodig gehad om Bruut te krijgen zoals het was en eigenlijk om de zaak nog een stukje beter te maken. We zijn klaar voor Bruut 2.0", zegt hij met een glimlach.