Leerling van Montessori College Twente in Hengelo test positief op corona, GGD wacht af

Een leerling van het Montessori College Twente uit Hengelo is positief getest op corona. Dat meldt de school vandaag in een brief aan de ouders. De GGD onderneemt vooralsnog geen actie. De test is uitgevoerd door een commerciële partij. De GGD twijfelt aan de betrouwbaarheid van die testen en wil eerst zelf vaststellen of de leerling, die in 6VWO zit, inderdaad besmet is met het coronavirus.

"We hebben direct contact opgenomen met de GGD", schrijft Jan Schmitz, directeur van het Montessori College Twente. "Pas bij de bevestiging van een positief resultaat door de GGD komt de GGD in actie."

Bron- en contactonderzoek

De school wacht die uitslag niet af "De betreffende leerling is tijdens de besmettelijke periode op school geweest, schrijft Schmitz. Op dat moment was er nog geen sprake klachten. "Omdat de GGD nog niet in actie komt voor een bron- en contactonderzoek hebben we besloten dat de leerlingen uit 6 vwo tot en met vrijdag thuis online de lessen moeten volgen."

Een aantal direct betrokken leerlingen is vanmiddag al naar huis gegaan. "Nadat de GGD een test heeft uitgevoerd zullen we uiteraard iedereen op de hoogte stellen van het resultaat en zal de GGD", laat de school weten. Als het testresultaat opnieuw positief is, zal de GGD starten met het benaderen van de meest directe contacten van de betreffende leerling en de school adviseren over verdere maatregelen.

Begrip

De school zegt begrip te hebben voor de onrust die mogelijk ontstaat door een besmetting op de school. "We doen er uiteraard alles aan om besmettingen in onze school te voorkomen en zullen de adviezen van de GGD opvolgen."