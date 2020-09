UWV verstrekt weer iets minder WW-uitkeringen in Overijssel

Het aantal WW-uitkeringen in Overijssel is vorige maand afgenomen. Vooral in de horeca, waar het aantal WW-uitkeringen aan het begin van de coronacrisis aanzienlijk toenam, is nu fors meer vraag naar personeel.

Eind augustus verstrekte het UWV 9.905 WW-uitkeringen in Twente. Ten opzichte van juli is dit een afname van 4,0% (-412 uitkeringen). Dat is meer dan de landelijke afname van 3,0%. De daling in Twente komt dus onder andere door een afname vanuit de horeca, waar de vraag naar personeel weer is toegenomen.

Tijdelijke contracten

De enige sector met een duidelijke toename van het aantal WW-uitkeringen is het onderwijs. In het onderwijs liepen veel tijdelijke contracten voor de zomervakantie af. Na de zomervakantie vinden veel mensen vaak wel weer werk. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen dus hoger. De stijging in Twente is 21,6%, oftewel 1.757 uitkeringen. Deze toename is kleiner dan de landelijke stijging het afgelopen jaar (+23,3%).

Regio Zwolle

In de regio Zwolle werden vorige maand 7.459 WW-uitkeringen verstrekt. Dat is ten opzichte van juli een afname van 2,8% (-214 uitkeringen), iets minder dan de landelijk afname van 3,0%. Ook in de regio Zwolle is meer vraag naar horecapersoneel.

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger. De stijging in de regio Zwolle is 16,4%, oftewel 1.050 uitkeringen. Deze toename is kleiner dan de landelijke stijging het afgelopen jaar (+23,3%).

Grote invloed

Het coronavirus heeft grote invloed op de arbeidsmarkt in Overijssel. De spanning op de arbeidsmarkt neemt af; gemiddeld zijn er minder vacatures en meer werkzoekenden dan voor de coronacrisis. Veel jongeren verloren hun baan in het begin van de crisis. Daardoor steeg het aantal WW-uitkeringen het meest onder jongeren. Op dit moment nemen de WW-uitkeringen aan jongeren juist het sterkst af. Zij vinden nu weer sneller werk, onder andere in de horeca.