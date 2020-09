Chefkok Jonnie Boer gaat terug naar zijn roots in Giethoorn

In de vijfde aflevering van Roots gaat Bert Eeftink met chefkok Jonnie Boer terug naar zijn jeugd in Giethoorn, of zoals Jonnie benadrukt: Noord-Giethoorn.

Nadat de gele Kever van Bert is omgeruild voor een Gieterse punter gaan de mannen op pad. Samen bezoeken ze bijzondere plekken zoals café-restaurant De Harmonie, dat van Jonnies ouders was en waar hij opgroeide en zijn eerste geld verdiende. Jonnies jeugd speelde zich vooral af in bootjes en in de natuur. Hij vergelijkt het zelf met het beeld van de film De Kameleon. Met jeugdvriend Joop heeft hij nog steeds dagelijks contact. Samen zochten ze eieren, bouwden ze hutten en haalden ze rottigheid uit. Volgens goed gebruik hadden de jongens in de winter verkering met een meisje uit het dorp en in de zomer met meisjes die op vakantie naar Giethoorn kwamen. Uiteindelijk komt Jonnies vrouw Thérèse op 15-jarige leeftijd in Giethoorn wonen. Ze krijgen verkering en tot op de dag van vandaag zijn ze onafscheidelijk in het werk en privé. Giethoorn zijn ze al die tijd trouw gebleven, ze zijn er getrouwd en … ergens in een rietkraag werd hun zoon verwekt.

Bekende Overijsselaars

Roots zie je elke zaterdag op TV Oost. In het eerste seizoen zijn de gasten presentatrice en actrice Leonie ter Braak, singer-songwriter Rob Dekay, zangeres en muzikante Tessa Boomkamp, topchef Jonnie Boer en filmregisseur en -producent Johan Nijenhuis.

Digitaal magazine

Roots is niet alleen een tv-programma, maar ook een gratis digitaal magazine waarin de mooie plekken uit de serie nog eens voorbij komen. Daarnaast kun je er extra filmmateriaal en foto’s bekijken en natuurlijk ontbreken de bloopers niet. Het digitale magazine is na afloop van de eerste uitzending te vinden op www.rtvoost.nl/roots.

De vijfde uitzending van Roots zie je op TV Oost op zaterdag 19 september om 17:10 uur en wordt elk uur herhaald. Uitzending terugkijken, kijkje achter de schermen, extra filmmateriaal, bloopers? Je vindt het allemaal in het gratis digitale magazine Roots op www.rtvoost.nl/roots.