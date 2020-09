UT-studenten psychologie in quarantaine na coronabesmetting

Vijf studenten psychologie aan de Universiteit Twente zitten in quarantaine, nadat een van hen positief is getest op het coronavirus. De vijf werkten samen in een projectgroep. De opleiding psychologie geeft uit voorzorg deze week zoveel mogelijk lessen online.

De UT-student gaf zelf bij de opleiding aan besmet te zijn met het coronavirus. "Dat waarderen we heel erg, want daardoor kunnen we preventieve maatregelen nemen", zegt Laurens van der Velde, woordvoerder van de universiteit.

Nauw samenwerken

De vijf UT-studenten werkten in een projectgroep nauw met elkaar samen. "De regel is dat je altijd anderhalve meter afstand houdt, maar soms lukt dat afstand houden niet altijd even goed", zegt Van der Velde.

Naast de vijf geïsoleerde studenten, is ook een aantal studenten met verkoudheidsklachten uit voorzorg thuisgebleven. Er zijn tot nu toe niet méér coronabesmettingen onder de studenten psychologie vastgesteld.

Alert op besmettingen

In het westen van het land lopen de besmettingen onder studenten fors op. "We zijn er hier heel erg alert op en staan in nauw contact met de GGD", benadrukt Van der Velde.