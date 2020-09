Tien jaar cel en tbs voor het doden en in stukken zagen van Steenwijker Halil Erol

Voor het ombrengen en in stukken zagen van Steenwijker Halil Erol is een Meppeler veroordeeld tot 10 jaar cel en tbs. De Steenwijker werd in 2010 gedood. Op verschillende momenten en plaatsen werden later lichaamsdelen van hem gevonden. Jarenlang bleef onduidelijk wie Erol had gedood, totdat vorig jaar de Meppeler werd opgepakt na nieuw DNA-onderzoek. De zaak staat bekend als de 'Puzzelmoord'.

De veroordeelde man is een oud-tbs'er. Hij had de behandelingen voor een vorig levensdelict pas net afgerond. Volgens de rechtbank is het doden van Erol een schokkende en angstaanjagende daad is.

Bewijs

Tegen de verdachte zijn verschillende bewijzen. Zo zijn er haren van hem en zijn vriendin aangetroffen op een dekbedhoes, waarin lichaamsdelen van Erol waren verpakt. De verdachte is eerder gefotografeerd op eenzelfde dekbedhoes, toen hij nog in een kliniek zat.

Ook zaten zijn haren op een IKEA-stoelhoes, waarin andere lichaamsdelen van het slachtoffer zaten. De handen en het hoofd van het slachtoffer werden nooit gevonden.

Verder zeggen telefoongegevens dat Erol op de dag van de moord in het huis van de oud-tbs'er in Meppel was. Daarna is er taal nog teken van hem vernomen.

Hoofd

Hoe Steenwijker Halil Erol om het leven is gekomen, is nog niet helemaal duidelijk. "Door de wijze waarop het lichaam is aangetroffen, is de doodsoorzaak niet meer te herleiden", zei het Openbaar Ministerie tijdens de behandeling van de zaak. "Is 'ie doodgeschoten, is z'n hoofd in geslagen? We weten het niet, want z'n hoofd hebben we niet."

Psyche

De man is eind jaren negentig veroordeeld tot tbs voor een ander levensdelict. Toen leed hij aan een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Het OM zei op de rechtszitting dat hij daar onvoldoende voor is behandeld. "Sterker nog, met een mede-tbs'er heeft hij het over het begaan van de perfecte moord gehad door het lichaam in stukken te hakken."

De vriendin van de Meppeler en de ex van slachtoffer Halil Erol gelden nog als verdachte. Nog onbekend is of ze worden vervolgd.