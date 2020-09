Clinic Walking Football voor vrouwen met een oud-prof: 'Moeilijk om niet hard te lopen'

“Vanaf 2014 zag je soms een enkele vrouw meedoen met een herenteam, sinds het najaar is VV Steenwijk begonnen met een speciaal vrouwenteam, wij van Heracles in januari en er is een team uit Barneveld. Dus er zijn drie teams speciaal voor vrouwen, waarvan twee uit Overijssel.” Huib Rouwenhorst is van Goldstars Heracles, de Walking Football tak van de voetbalclub uit Almelo.

Ben Wijnstekers

Deze ochtend komt Ben Wijnstekers, oud-profvoetballer van Feyenoord, een clinic geven voor de drie vrouwen Walking Football-teams die er nu zijn: “Ik vind het zelf nogal moeilijk om niet hard te lopen, dat komt natuurlijk omdat ik dat gewend ben. Ik speel met verschillende oud-profs zoals Simon Tahamata en Kees Kist nog wel eens zo'n wedstrijdje.”

Wijnstekers probeert de vrouwen vandaag wat techniek bij te brengen: “Een goeie aanname, goed over de bal kijken, dus een beetje baas worden over de bal.” De vrouwen kunnen de clinic wel waarderen: “Wel vermoeiend hoor”, Marijke van Goldstars Heracles staat even wissel tijdens een afsluitend partijtje: “Met de zon erbij, dat is best een beetje zweten.”

Ook sociaal belangrijk

Volgens Yvonne van VV Steenwijk is Walking Football belangrijk: “Niet alleen voor ouderen om te bewegen, maar ook om niet in een sociaal isolement te geraken. Je moet elke week komen en dat is echt leuk.”

Walking Football is bedoeld voor 40-plussers en los van het wandelen mogen er geen slidings worden gezet en mag de bal niet boven heuphoogte komen. Daarom zijn de doeltjes en het veld ook kleiner.