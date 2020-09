Viervoudige moord Enschede: verwachte strafeis tegen drie verdachten is levenslang

Naar verwachting zal justitie vandaag tegen alle drie de hoofdverdachten van de viervoudige moord in Enschede levenslange gevangenisstraffen gaan eisen. De drie mannen, een Hengelose vader en zijn twee zoons, worden ervan verdacht eind 2018 in een Enschedese growshop vier mannen te hebben doodgeschoten.

Volgens de nabestaanden, die eerder deze week het woord voerden, zijn hun families ontwricht en levens gebroken. "Leven is overleven geworden", aldus een van hen. Ze vinden geen enkele straf hoog genoeg voor de verdachten. "Eigenlijk zouden ze de kogel moeten krijgen."

Roof

November 2018 werden op klaarlichte dag vier mannen in de growshop van dichtbij meerdere malen in hun hoofd geschoten. De slachtoffers waren de eigenaar van de winkel, zijn oud-compagnon, een bevriende restauranthouder en een mestleverancier.

Nabestaanden gaan er vanuit dat hun geliefden slachtoffer zijn geworden van een 'ordinaire roofpartij', waarvan geen getuigen mochten overblijven. Na de moorden strooiden de verdachten met geld, terwijl ze voorheen in de schulden zaten. Zo gaven ze een hotelmedewerker 100 euro fooi voor het verstrekken van een badjas.

Conflict

Een ander mogelijk motief is de levering van verkeerde hennepstekjes aan de verdachten door een van de slachtoffers. Een conflict daarover is mogelijk extreem uit de hand gelopen. Van de verdachten komen geen antwoorden, zij hullen zich in stilzwijgen. Tot grote frustratie van de nabestaanden en justitie.

Menigmaal werd deze week op de verdachten ingepraat door rechters en justitie om openheid van zaken te geven. Maar ze verbraken het stilzwijgen niet. Ze ontkennen de slachtpartij te hebben aangericht.

Bewijs

Tegen hen zijn veel bewijzen. Zo is er DNA van twee verdachten gevonden op de crimescene en zat er bloed van een slachtoffer in hun auto. In hun bolide werd eenzelfde kogelhuls gevonden als die in de growshop waren achtergebleven. Daarnaast laten camerabeelden zien, dat ze op het moordtijdstip in de buurt van de growshop waren. Verder werden op een heuptasje van een van hen schotresten gevonden en is kleding die ze 's ochtends droegen, nooit meer teruggevonden.

Pikant

Nabestaanden van de vier slachtoffers hebben deze week ruim 2 miljoen euro schadevergoeding geëist van de verdachten. Pikant was een schadevergoeding van een buitenechtelijk liefje. De vrouw zegt dat ze maandelijks 500 euro cash toegestopt kreeg van een van de slachtoffers en samen met hem een 7-jarig dochtertje te hebben.

Verdediging

Naast de bekendmaking van de strafeis gaan de advocaten van de verdachten vandaag hun pleidooi laten horen. Ter verdediging van hun cliënten hebben ze een epistel van ruim honderd pagina's geschreven. Ze gaan proberen de vinger te leggen op gaten in de bewijsvoering en twijfel zaaien door alternatieve scenario's te schetsen. De verwachting is dat de rechtszitting vandaag tot ver in de avond gaat duren.