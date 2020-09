OM: 'Moordtrio moet levenslang de cel in voor viervoudige moord Enschede'

Op 13 november 2018 werden op klaarlichte dag vier mannen in een growshop aan de Enschedese Van Leeuwenhoekstraat meerdere malen van dichtbij in hun hoofd geschoten. "Tien kogels uit twee wapens, allemaal raak." Volgens het OM hebben alle drie verdachten evenveel schuld.

De slachtoffers waren de eigenaar van de winkel, zijn oud-compagnon, een bevriende restauranthouder en een mestleverancier.

Volgens de officier van justitie heeft het moordtrio uiterst koelbloedig gehandeld. "Een tweede kogel in de hoofden pompen, moordkleding weggooien, de auto reinigen, even nieuwe wapens aanschaffen en weer door."

Bewijs

Tegen de verdachten zijn veel bewijzen. Zo is er DNA van twee verdachten gevonden op de crimescene en zat er bloed van een slachtoffer in hun auto. In hun bolide werd eenzelfde kogelhuls gevonden als die in de growshop waren achtergebleven.

Daarnaast laten camerabeelden zien, dat ze met z'n drieën op het moordtijdstip in de buurt van de growshop waren. "Ze hebben ook geen alibi voor dat tijdstip."

Verder werden op een heuptasje van een van hen kruitresten gevonden en is kleding die ze 's ochtends droegen, nooit meer teruggevonden. Tenslotte zijn er schoensporen aangetroffen, die passen bij het schoeisel van de twee verdachte zoons.

"En er zijn ook geen aanwijzingen dat er anderen in het pand zijn geweest op het tijdstip van de moord", zegt de officier van justitie.

Motieven

Het precieze motief is niet bekend. Het kan gaan om een 'ordinaire roofpartij', waarvan geen getuigen mochten overblijven. Een van de slachtoffers heeft volgens het OM waarschijnlijk 8000 euro in de zak gehad, voor de contante aankoop van een airco. Dat bedrag is niet terug gevonden en mogelijk meegenomen door het moordtrio.

Na de moorden strooiden de verdachten ineens met geld, terwijl ze voorheen in de schulden zaten. Zo gaven ze een hotelmedewerker 100 euro fooi voor het verstrekken van een badjas.

Een ander mogelijk motief is de levering van verkeerde hennepstekjes aan de verdachten door een van de slachtoffers. Een conflict daarover is mogelijk extreem uit de hand gelopen. Van de verdachten komen geen antwoorden, zij hullen zich in stilzwijgen. Tot grote frustratie van de nabestaanden en justitie.

Menigmaal werd deze week op de verdachten ingepraat door rechters en justitie om opening van zaken te geven. Maar ze verbraken het stilzwijgen niet. Ze ontkennen de slachtpartij te hebben aangericht.

Verdediging

Vanmiddag en vanavond gaan de advocaten van de drie verdachten hun pleidooi laten horen. Ter verdediging van hun cliënten hebben ze een epistel van ruim honderd pagina's geschreven. Ze gaan proberen de vinger te leggen op gaten in de bewijsvoering en twijfel zaaien door alternatieve scenario's te schetsen. De verwachting is dat de rechtszitting vandaag tot ver in de avond gaat duren.