Fatale vuurwerkbom Enschede mogelijk neergelegd door 'jongen met wit petje'

De zaak trok destijds landelijke aandacht, vooral ook vanwege de opmerkelijke achtergrond van het slachtoffer Henk Kempers (54), alias 'De Priester'. De tragedie speelde zich af tijdens de jaarwisseling van 2018 op 2019 in de Gerststraat. Het ging mis nadat Kempers even na middernacht zojuist twee buurmannen de hand had geschud.

Enorme ontploffing

Toen hij in de buurt van een aanhanger stond, deed zich een enorme ontploffing voor. Het slachtoffer werd vermoedelijk geraakt door rondvliegende brokstukken. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar al snel bleek dat dat niet meer mocht baten.

Vrij kort na het incident werd buurtbewoner Teuntje aangehouden. Justitie houdt de man verantwoordelijk voor de dood van Kempers. Buurtbewoners verklaarden na het ongeval dat er vuurwerk op de aanhanger zou hebben gelegen. Er werd zelfs gesproken van een mortierinstallatie. Op de telefoon van Teuntje werd een gebruiksaanwijzing van zo'n installatie gevonden.

Ook heeft Teuntje's vader aan de recherche verteld dat zijn zoon 'een doos met vuurpijlen ging aansteken'.

'Geen vuurwerk op aanhanger'

Claudia Lammers, advocaat van de man, laat weten dat haar cliënt ontkent ook maar iets te maken te hebben met het gewraakte vuurwerk. "Mijn cliënt was eigenaar van die aanhanger. Maar hij zegt dat er geen zwaar vuurwerk op die aanhanger lag, hooguit twee of drie kleine sierpotjes. Maar die kunnen niet zo'n enorme explosie veroorzaken."

De cruciale vraag is nu volgens de advocaat wie er dan wel dergelijk zwaar vuurwerk op heeft gelegd. "Buurtgenoten hebben het over een jongeman met een wit petje. Die was de hele dag al bezig met het afsteken van vuurwerk en gooide dat ook in putten. Kort na de ontploffing zou hij een kwartier op de wc hebben gezeten." Ook andere getuigen zeggen dat ze een jongeman met een wit petje hebben zien wegrennen.

Van heroïnejunk tot priester

De fatale explosie trok destijds landelijke belangstelling vanwege de achtergronden van Henk Kempers. De man - die vanwege zijn indrukwekkende verschijning en grote voeten in Enschede bekend stond als 'Big Foot' - was ooit een zwaar verslaafde heroïnejunk, maar na een gebedsgenezing op straat zette hij zich in voor zijn medemens in nood. Dat leverde hem de bijnaam 'De Priester' op.

De komende maanden zullen er elf getuigen worden gehord bij de onderzoeksrechter, onder wie de 'jongeman met het witte petje'. Wanneer de rechtszaak verder gaat, is nog onbekend.