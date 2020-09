Burgemeester Raalte wil criminele horeca-ondernemers en agressieve lachgasgebruikers weren

In de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening heeft de burgemeester van Raalte, Martijn Dadema, het vooral op ondermijnende criminaliteit en overlastgevers gemunt. Hij wil met nieuwe regels de politie meer mogelijkheden geven om boetes uit te schrijven als de openbare orde in het geding komt.

Horeca-ondernemers die een café willen openen, moeten vanaf 1 januari een vergunning aanvragen. Als de gemeente vermoedt dat er crimineel geld in het spel is of er andere ondermijnende activiteiten achter de deur van de kroeg gaan plaatsvinden, kan de gemeente extra onderzoek instellen en uiteindelijk zelfs de vergunning weigeren.



'De rotte appels eruit halen'

"We vinden het belangrijk om ondermijnende criminaliteit in Raalte tegen te gaan en zien dat soms ook in de horeca naar boven komen", legt burgemeester Dadema uit. "We willen de vergunningplicht gaan verbreden naar alle horeca, zodat we de rotte appels eruit kunnen halen."

"Als je op dit moment een café wilt beginnen en daar alcohol wilt schenken, dan heb je een drank- en horecavergunning nodig. Dan kunnen wij het zogenaamde Bibob-traject inzetten om te kijken of je geen crimineel verleden hebt en of je het op een goede manier financiert."

Meer dan alleen horeca

"Dat kan nog niet voor andersoortige horeca, bijvoorbeeld een cafetaria. En daar zien we toch ook wel risicovolle ondernemers. Die rotte appels willen we eruit halen. Voor zogenaamde 'droge horeca' moet je ook een vergunning aan gaan vragen."

Overigens richt de burgemeester zich niet alleen op de horeca. "We zien ook in andere branches wel eens zorgelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld op vakantieparken. Ook daar gaan we de mogelijkheid creëren om een vergunning te moeten aanvragen, zodat we ook daar Bibob kunnen gaan toetsen."



Gevaarlijke hond ook op eigen erf aan de lijn

De baasjes van agressieve honden kunnen zich trouwens ook voorbereiden op nieuwe regels. "De afgelopen jaren zijn er een aantal postbodes gebeten door honden. Tot nu toe konden we alleen maatregelen opleggen met betrekking tot de openbare ruimte: een muilkorfplicht of een aanlijngebod. Dat verbreden we nu ook naar privéterrein."

Bijtgrage honden moeten ook op eigen erf aan de lijn (Foto: Getty Images Plus / Igor Chus)

Overigens kunnen baasjes van bijtgrage honden voorkomen dat hun viervoeter op eigen erf aangelijnd moet worden. "Bijvoorbeeld door een waarschuwingsbord, een hek of door de brievenbus aan de openbare weg te zetten. Maar dit geeft ons wel de mogelijkheid om bijvoorbeeld postbodes te beschermen tegen gevaarlijke honden."

'Er zijn postbodes stevig gebeten'

Voor hondenbezitters kan dit wel een beetje voelen als 'handhaven achter de voordeur'. "Dat klopt, het is ook best vergaand. Maar de incidenten zijn ook best heftig. Er zijn postbodes stevig gebeten. Mensen moeten gewoon fatsoenlijk omgaan met hun hond, dan is er geen enkel probleem."



Ook voor het gebruik van lachgas wil Dadema regels opstellen. De regels moeten de politie de mogelijkheid geven om gebruikers, die overlast veroorzaken, te bekeuren.

Agressieve lachgasgebruikers kunnen bekeurd worden (Foto: iStock / Ian_Redding)

Risico voor de openbare orde

"Lachgas is natuurlijk een thema hè", legt de burgemeester uit. "Het blijkt steeds ongezonder te zijn als je het veel gebruikt. En het leidt soms ook tot agressie en daarmee tot een risico voor de openbare orde. Op dit moment kan de politie daar niks mee, want het is niet verboden."

"Op basis van de nieuwe regels kan de politie wel beboeten."

Gemeenteraad moet nog akkoord gaan

Overigens zijn de nieuwe regels nog niet definitief. De gemeenteraad moet later deze maand nog akkoord gaan. Als dat gebeurt, zijn de nieuwe regels vanaf 1 januari van kracht.