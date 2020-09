'De kerken gaan dicht maar wat zal het opleveren?'

Maandagavond hoorde hij dat, behalve de kerk in Albergen, ook de kerken in Vasse, Langeveen, Fleringen, Reutum en Vriezenveen tussen nu en 2025 dichtgaan. Het parochiebestuur houdt alleen de kerken in Tubbergen, Geesteren en Mariaparochie open.

Kaartje kerken (Foto: eigen foto rtvoost)

Betrokken parochiaan

Steggink is nauw betrokken bij zijn kerk. De voormalige schooldirecteur was lid van twee parochiebesturen, dacht actief mee over de toekomst van de kerk en schreef mee aan een boek over de rijke geschiedenis van parochie en kerkgebouw. Zijn hele leven is hij al actief in de kerk. Eerst als misdienaar, nu gaat hij regelmatig voor in woord- en communievieringen. Op woensdagen begeleidt hij de vieringen met oudere parochianen.

Als koster komt hij dagelijks in de kerk om de kaarsen in de Mariakapel bij te vullen. "Vanmorgen lagen hier nog maar vijf kaarsen," zegt hij. Hij vermoedt dat het te maken heeft met het bericht dat de kerk op termijn aan de eredienst wordt onttrokken. "Maria is immers de troosteres der bedroefden".

Mariakapel Vasse (Foto: eigen foto rtvoost)

Boterhammen bij Maria

Maar ook toeristen bezoeken de kerk, die jaarlijks open is vanaf Pasen tot aan de Hersfttintentocht. Steggink: "Deze week stond er nog in het gastenboek dat mensen hun boterham bij Maria hadden opgegeten. Ze komen zelfs uit Kenia, Canada en Amerika om de kerk te bekijken. Het is dan ook een van de mooiere kerken in Twente. Dat dit verloren zal gaan..."

Steggink begrijpt het besluit van het parochiebestuur om zes van de negen kerken in de dorpen rond Tubbergen aan de eredienst te onttrekken aan de ene kant wel. Maar hij vraagt zich af, wat het straks zal opleveren. "Wie heeft er baat bij gehad?" Hij verwacht dat veel mensen nu definitief zullen afhaken. "Als er vijftien mensen meegaan naar Tubbergen zou ik blij zijn".

Johan Steggink brandt kaars (Foto: eigen foto rtvoost)

Zelf de stenen gebakken

Afgelopen zondag was er nog blijdschap in de kerk dat er in de coronatijd weer gevierd mocht worden. Er waren vijftig bezoekers. De kerk betekent veel voor de gemeenschap, en niet alleen voor Vasse: ook voor Mander, Manderveen en Hezingen is de kerk van waarde, zegt Steggink: "De kerk is door de mensen zelf opgebouwd, ze hebben zelfs in het verleden een eigen kleikoele aangelegd en zelf stenen gebakken voor de bouw. De rekeningen zijn er nog."

Steggink hoopt dat de kerk voor de dorpsgemeenschap behouden kan blijven. "We kunnen de kerk nog best een paar jaar in ere houden. Er is geld voor onderhoud. Maar we zullen er heel hard aan moeten werken".

Goede akoestiek

Steggink denkt al jaren na over de toekomst van de kerk. Hij loopt richting het altaar: "Als we hier nu een scheidingswand maken, kunnen de banken eruit. De kerk heeft een heel goede akoestiek, er kunnen concerten worden gegeven maar ook een horecapartij zou hier uit de voeten kunnen. En dan kunnen we voorin in de kerk een ruimte hebben voor vieringen, met 75 stoelen, meer hebben we zondags niet nodig".

"Laat de kardinaal zelf komen kijken"

Hij is niet de enige die zijn hoofd breekt over de toekomst. "We moeten nu al die clubjes bij elkaar halen en met het parochiebestuur in gesprek gaan. En laat de kardinaal zelf eens komen, dan zijn we er zo uit met hem".

