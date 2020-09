Go Ahead Eagles met zelfde elf, Droste terug in wedstrijdselectie

Na de stunt bij titelkandidaat SC Cambuur in Leeuwarden wijzigt Go Ahead Eagles-trainer Kees van Wonderen zijn elftal niet. Ook de licht gekwetste Antoine Rabillard kan morgen starten in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. In De Adelaarshorst wacht Jong Ajax.

De Franse aanvalsleider trainde deze week een aantal keren niet mee bij de Deventer ploeg. "Maar hij neemt wat pijnstillers en dan kan het geen kwaad", zegt Van Wonderen.

Jacob Mulenga

De spoeling is nog steeds dun in de voorste lijn bij Go Ahead Eagles. Jacob Mulenga (36) is nog altijd op proef, maar er is nog geen besluit genomen door de clubleiding. "We zijn wel positief over zijn ontwikkeling, maar we moeten gaan kijken of hij ook in die rol past die wij voor ogen hebben met hem", laat Van Wonderen weten.

Wout Droste

Voor Wout Droste is het een speciaal duel. De vleugelverdediger maakt na meer dan een jaar blessureleed (kruisband) zijn rentree in de wedstrijdselectie van Go Ahead Eagles. "Heerlijk, het is een hele en zware lange weg geweest", zegt Droste met een glimlach. "Het voelt misschien wel net alsof ik achttien ben en voor het eerst bij de selectie zit."

De Oosttribune

De wedstrijd tussen Go Ahead en Jong Ajax is morgenavond te beluisteren in De Oosttribune op Radio Oost. Het duel in Deventer begint om 21.00 uur.