Weer cel geëist tegen agenten die seks hadden met beschonken vrouw in Wijhe

Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep opnieuw 2,5 jaar cel tegen twee oud-politieagenten die seks hadden met een vrouw in hun dienstwagen. Het duo is door de rechtbank veroordeeld voor seksueel misbruik en in hoger beroep gegaan.

Het OM eiste dezelfde straf in 2015 bij de rechtbank. De rechters sloten zich daar toen bij aan.

Raalte naar Wijhe

Sander L. (47) en Bidjaykoemar D. (49) pikten tijdens een carnavalsnacht in februari 2012 de vrouw op bij een discotheek in Raalte. Het duo was in uniform aan het patrouilleren in een burgerauto. Volgens het OM staat vast dat ze met haar naar Wijhe reden. Onder meer telefoondata van de vrouw zouden deze rit bevestigen. Op een afgelegen plek had het trio daar seks op de achterbank.

De vrouw deed aangifte. Doordat ze dronken was, had zij zich niet verzet. Het OM vindt haar verklaring betrouwbaar. Er is sperma van D. gevonden op de jas van de vrouw. Volgens het OM hebben de twee na hun dienst een politierapport vervalst om alles te verhullen. De mannen zijn in 2012 door hun korps ontslagen.

Dronken

L. en D. stellen dat ze de beschonken vrouw direct naar haar logeeradres hebben gebracht. Dit komt niet overeen met de data van het volgsysteem in de dienstauto, aldus het OM.

Dat het hoger beroep lang heeft geduurd, komt volgens het OM door uitvoerig onderzoek. Omdat dat ook op verzoek van de verdediging was, verlaagt de advocaat-generaal de strafeis niet.