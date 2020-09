Ministerie gaat 'stage lopen' bij boeren; uitnodiging aanvaard

Ambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaan stage lopen op boerenbedrijven. Dat laat het ministerie LNV weten in reactie op de uitnodiging van Team Agro NL. De boeren willen de kloof tussen beleidsmakers en boeren kleiner maken door ambtenaren in de praktijk op het erf te ontvangen. "Ik zou het wel leuk vinden om een dagje te gaan melken. Een mooi initiatief", vindt minister Carola Schouten van Landbouw.

Schouten zegt dat het ministerie al veel gesprekken voert met boeren op hun bedrijf, maar dat het goed is om gehoor te geven aan de oproep van Team Agro. "Het is een goede gelegenheid om de gesprekken te voeren aan de keukentafel, zonder alle paperassen en beleidsstukken", denkt de minister. "En natuurlijk om mee te helpen. Dat is heerlijk weet ik uit ervaring en er is altijd wat te doen."

Boeren: verbinding verdwenen

De actie start op 1 oktober, precies een jaar na het grootste boerenprotest sinds decennia. Afgelopen jaar was een turbulent jaar, waarbij beleid en praktijk soms haaks op elkaar bleken te staan. In de ogen van de boeren is de verbinding tussen Den Haag en de boer verdwenen, Team Agro wil de dialoog terug.

Voorzitter Geertjan Kloosterboer van Team Agro hoopt dat door de stagedag de ambtenaar bij het maken van beleid nog eens terug denkt of beter nog, belt met de boer waar hij of zij een dag heeft meegewerkt. "Dat is onze ultieme wens, dat beleid en praktijk dichter naar elkaar toegroeien."

Stikstofuitstoot

Schouten geeft aan dat de gesprekken tussen boeren en het ministerie nog altijd gevoerd worden, bijvoorbeeld over het stikstofprobleem. "De gesprekken zijn soms verhit, maar ook constructief. We zijn er mee bezig." In het najaar gaat de minister een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen, waarmee de stikstofuitstoot voor de komende jaren moet worden geregeld. "Daar heeft iedereen belang bij."

Het gisteren gepresenteerde Overijsselse stikstofplan, waarbij stikstofuitstoot verhandeld of verleased kan worden, vindt ze een goed initiatief. "Dat ligt in helemaal in lijn met de afspraken die we met de provincies hebben gemaakt."