Privacywaakhond wil uitleg van GGD over datalek coronacallcenter

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil een uitleg van de GGD GHOR over het naleven van de privacywetgeving binnen het coronacallcenter. Dat doet de privacywaakhond naar aanleiding van berichtgeving van onder meer RTV Oost over een datalek.

Zo kon een Steenwijker ruim een maand nadat hij uit dienst was bij het callcenter nog steeds in de systemen en de privacygevoelige informatie inzien van mensen die door de GGD op corona zijn of nog worden getest.

Naleven AVG

AP benadrukt dat het erg belangrijk is dat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt nageleefd. Vooral als er met gevoelige informatie wordt gewerkt. Telefonisten van het callcenter kunnen namelijk contactgegevens, adressen en BSN-nummers van de personen in het systeem zien.

Eerst vragen stellen

"Het callcenter is zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van de AVG", legt een woordvoerder uit. Om duidelijk te krijgen hoe de situatie binnen de telefooncentrale is, gaat AP een aantal vragen stellen. Zo zal de GGD onder meer moeten uitleggen of het in de media geschetste beeld klopt en wat zij eraan doen om zich aan de privacyregels te houden.

De Autoriteit Persoonsgegevens wil eerst in gesprek met de GGD en zal later beslissen of er een onderzoek zal volgen.