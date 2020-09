Go Ahead presenteert standbeeld Leo Halle: "Hij kijkt naar de plek waar hij zelf gewoond heeft"

Go Ahead werd in 1933 landskampioen met keeper Leo Halle (Foto: Archief Go Ahead)

Clubicoon Leo Halle krijgt een eigen standbeeld bij De Adelaarshorst, het stadion van Go Ahead Eagles in Deventer. Halle was daar van 1926 tot 1939 de onbetwiste eerste doelman. Het standbeeld wordt vandaag, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Jong Ajax, onthuld.

Er is al een tribune naar Leo Halle vernoemd en nu dus ook een standbeeld. "De idee voor een beeld is ontstaan omdat Go Ahead Eagles zich steeds meer afficheert als de club met het meest Engelse stadion van Nederland. Bij een Engels stadion hoort een standbeeld", vertelt voorzitter Jan Henk van der Kolk van de werkgroep Een beeld voor Leo.

Historie geëerd

Met de komst van het beeld wordt ook de historie van de club geëerd. "Het is ook belangrijk om de relatie met de wijk, waar Leo Halle zelf ook gewoond heeft, aan te stippen. Het is veel meer dan alleen een standbeeld voor Leo Halle", zegt Van der Kolk.

Dit jaar zou uitgebreid gevierd worden dat Go Ahead Eagles honderd jaar aan de Vetkampstraat speelt. "Maar ook bij ons gooide corona roet in het eten. Er was in eerste instantie veel enthousiasme voor het beeld. Maar toen beleefde de club het meest dramatische seizoen in die honderd jaar en dat kwam de fondsenwerving niet ten goede."

'Jonge voetbaljaren'

Verwacht geen artistiek kunstwerk, waarschuwt Van der Kolk. "Je ziet hem in zijn jonge voetbaljaren. Voor een keeper was het toen veel fysieker dan nu. Het was zaak de bal zo snel mogelijk weg te schoppen voordat je met bal en al de goal in gewerkt werd."

Je ziet dat Halle over de bal naar voren kijkt. "Naar daar waar hij de bal heen zal schieten. Het mooie is, dat hij ook kijkt naar de plek waar hij zelf gewoond heeft."

Drie bekenden

Het beeld wordt onthuld door drie bekenden van de club. "Oud-spelers van de club, die net als Leo opgroeiden onder de rook van het stadion. Wietse Veenstra, Dick Schneider en Gerrit Niehaus. Ze hebben alledrie al een eigen tribuneopgang naar zich genoemd en waren enthousiast om het beeld te onthullen."