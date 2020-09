Medewerkers dolblij met nieuwe ziekenhuis Hardenberg: "Hier hebben we met elkaar jaren voor gewerkt"

Terwijl de kratten en dozen in de gangen zich opstapelen, gaat de zorg voor de patiënten gewoon door. Er liggen wel wat minder mensen dan anders, omdat er even geen geplande operaties worden uitgevoerd. Maar voor acute zorg kunnen patiënten gewoon in het ziekenhuis terecht.

Patiënt op één

"De patiënt gaat altijd voor hier", vertelt Inge Kremer terwijl ze het infuus van een patiënt controleert. "Ook tijdens de verhuizing. Dit ziekenhuis staat echt bekend om de fijne sfeer, iedereen kent elkaar en een patiënt is hier nooit een nummer. Diezelfde zorg met die intenties verhuist natuurlijk gewoon mee."

Zorg voor patiënten gaat gewoon door tijdens de verhuizing (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Kwartiermakers

Het nieuwe ziekenhuis in Hardenberg was er niet gekomen zonder de inzet van de medewerkers. Van verpleegkundigen tot technici en chirurgen: allemaal hebben ze meegedacht over hoe de zorg zo goed mogelijk, maar ook betaalbaar geregeld kan worden in het nieuwe pand.

Vanuit elke afdeling zijn er kwartiermakers aangesteld: medewerkers die meedenken over zaken die hun eigen werk aangaan. Inge Dekker is ook kwartiermaker. "We hebben echt over van alles meebeslist: van de kleur van de meubels en het sanitair tot de looproutes en een logische kamerindeling." De kwartiermakers maken ook hun collega's wegwijs op de nieuwe afdelingen en zorgen dat iedereen straks met nieuwe apparatuur overweg kan.

Eindelijk...

De fase van plannen maken duurde bijna twintig jaar, maar de bouw ging in twee jaar relatief snel. In maart van dit jaar was het gebouw klaar en in mei zou alles verhuizen. Maar door corona was er geen tijd om in richten, te testen en medewerkers te trainen en was verhuizen onverantwoord.

Nu kan het wel, en ook net op tijd, denkt Inge. "Die tweede golf komt eraan en dan willen we er wel klaar voor zijn. We hebben alles tot in de puntjes voorbereid en zaterdagochtend gaan de patiënten keurig op tijd met bed en al naar hun nieuwe kamer. We hebben er echt heel veel zin in."