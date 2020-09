OM: 'Honderd uur videomateriaal boerderijgezin Ruinerwold gekregen van zoon'

Het Openbaar Ministerie laat de beelden momenteel door de politie bekijken en beschrijven. Of er voor de zaak relevant materiaal tussen zit, is nog niet bekend.

Kroeg

Vorig jaar oktober bezocht de destijds 25-jarige zoon een paar keer een kroeg in Ruinerwold. Uiteindelijk ging hij naar de politie en vertelde hij dat hij al tien jaar met vijf broertjes en zusjes in een afgelegen boerderij aan de Buitenhuizerweg woonde. Daar predikte hun vader zijn eigen religie.



Vader Gerrit Jan van D. (68) werd opgepakt, net als Josef B. (59), de Oostenrijkse klusjesman van het gezin. Hij voorzag ze van boodschappen en regelde inkomsten door meubels te maken en te verkopen. B. noemt zich een discipel van Van D.



Vrijheidsberoving

Beide mannen worden onder meer verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van de zes kinderen en in de periode voor Ruinerwold van alle negen kinderen van Van D. Toen woonde het gezin in Overijssel, waaronder in Zwartsluis. Van D. wordt verder onder meer verdacht van mishandeling en seksueel misbruik van enkele kinderen.



De onderzoeksrapporten van het Pieter Baan Centrum van beide verdachten zijn nog niet klaar. Die worden half oktober verwacht, vertelde één van de officieren. Josef B. is zeven weken in het Pieter Baan Centrum (PBC) in Almere geweest, maar heeft niet meegewerkt aan de onderzoeken. Van D. is twee dagen in Almere geweest. Verder hebben de deskundigen van het PBC hem bezocht, omdat de man een slechte gezondheid heeft als gevolg van een hersenbloeding vier jaar geleden.



Daardoor kan hij ook niet meer praten. Het OM en de rechtbank willen de onderzoeksresultaten van het PBC afwachten om te bepalen of Van D. überhaupt als verdachte kan worden gehoord. Volgens zijn advocaat Robers Snorn kan hij wel communiceren, maar zeer beperkt.



Binnen zes weken nieuwe zitting

Volgens Snorn hadden de PBC-rapporten allang klaar kunnen zijn. Waarom dat niet gelukt was, is ook voor het OM en de rechtbank een raadsel. Snorn drong aan op een zitting half oktober om de vaart in het proces te houden. De rechtbank bepaalde dat in de zaak tegen Gerrit Jan van D. over maximaal zes weken een nieuwe zitting wordt gepland. Dan wordt besproken of hij wel of niet kan worden verhoord. Als dat niet mogelijk blijkt, is het nog maar de vraag of de Ruinerwold-vader, die zichzelf ziet als aartsvader, überhaupt kan worden berecht.



De zaken tegen hem en Josef B. werden vanmiddag apart behandeld. De rechtbank ging kort voor vier uur verder met de zaak tegen de klusjesman. Zijn advocaat Yehudi Moszkowicz wil dat hij wordt vrijgelaten uit voorarrest.

De rechtbank wil de bijzondere strafzaak in februari inhoudelijk behandelen.