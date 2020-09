Zorg- en onderwijspersoneel in Twente en IJsselland kan vanaf volgende week met voorrang testen

Zorgpersoneel en onderwijzers in de regio's Twente en IJsselland krijgen naar verwachting vanaf begin volgende week voorrang bij het laten testen op vermoedens van corona. Zij kunnen dan binnen 24 uur terecht en krijgen nog diezelfde dag de uitslag.

Minister Hugo de Jonge maakte vorige week bekend dat hij de twee beroepsgroepen voorrang wil geven op het ondergaan van een coronatest. De bedoeling was dat de 'voorrangspositie' vanaf eind deze week een feit is, maar dat wordt een paar dagen later.

Speciaal tijdsvak

"We zijn er heel hard mee bezig", zegt Samantha Dinsbach, directeur publieke gezondheid bij de GGD Twente. "We hopen volgende week live te kunnen gaan dat we voor deze mensen, dus voor leerkrachten en voor mensen uit de zorg, dat ze binnen 24 uur getest kunnen worden en op dezelfde dag de testuitslag hebben."

Het zorgpersoneel en de onderwijzers kunnen zich straks laten testen in een speciaal voor hen gereserveerd tijdsvak, elke ochtend tussen half negen en half tien. De bedoeling is dat zij dan 's middags of 's avonds al de uitslag krijgen.

Commerciële coronatests

Vanwege de lange wachtlijsten om je te laten testen op corona, zoeken steeds meer mensen hun heil in commerciële coronatesten, zoals bij Hestia in Losser.

"De test die door Hestia wordt aangeboden is nog niet door het RIVM goedgekeurd, dus ik kan die test niet aanbevelen", reageert Dinsbach. "Hoe veilig 'ie daarmee is? In ieder geval nog niet veilig genoeg en daarmee is er een kans dat er geen juiste testresultaten zijn."