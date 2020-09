Oldenzaalse gemeenteraad vergadert in de raadszaal van Dinkelland

De gemeenteraad van Oldenzaal vergadert vanaf komende maandag in de raadszaal van de gemeente Dinkelland. Het is voor het eerst dat de Oldenzaalse raadsvergaderingen plaatsvinden in een andere gemeente. In de zaal van Dinkelland kunnen alle 23 Oldenzaalse raadsleden fysiek met elkaar vergaderen.

In Oldenzaal is de raadszaal een stuk kleiner dan die in Denekamp, waar de gemeente Dinkelland is gevestigd. In de afgelopen periode konden slechts zes fractievoorzitters vergaderen aan de tafel. De overige raadsleden zaten elders in de raadszaal of in één van de vergaderruimtes in het stadhuis. Dit was niet optimaal volgens de raadsleden.

De griffie heeft gezocht naar een passende locatie en vond die in Denekamp. Burgemeester Patrick Welman is blij met de oplossing. "We zijn de gemeente Dinkelland erg dankbaar dat zij haar raadszaal ter beschikking stelt. Een passende locatie in een prachtige buurtgemeente voor onze gemeenteraad. Zo blijkt maar weer dat we vanuit het noaberschap veel voor elkaar kunnen betekenen."

Publiek is niet welkom bij de raadsvergaderingen, die online te volgen zijn.