Veiligheidsregio Twente hunkert naar regionale coronamaatregelen: "Tijd is rijp"

Naar verwachting maakt het kabinet morgen regionale maatregelen bekend, regels die alleen voor een specifieke regio gelden. In het westen laait het aantal coronabesmettingen flink op, terwijl de situatie in Twente een stuk minder alarmerend is. Juist daarom zijn er regionale regels nodig, stelt de veiligheidsregio.

"Als ik de cijfers zo zie en die interpreteer, dan hebben we nu behoefte aan nieuwe instrumenten om per regio slimmer om te gaan met de maatregelen die we moeten nemen", zegt Sander Schelberg, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente.

Meer mensen toelaten

De burgemeester van Hengelo komt met een concreet voorbeeld. "Neem een begrafenis, waar eerder maximaal dertig mensen mochten komen. Het zou best eens kunnen zijn dat we in Twente zeggen dat, gezien de besmettingen, dat aantal mensen wel hoger mag zijn."

We hebben mensen in verpleeghuizen heel hard moeten opsluiten Sander Schelberg

Schelberg noemt het 'maatwerk'. Hij wil af van een scenario waarin alle verpleeghuizen in Nederland weer op slot gaan, terwijl alleen in het westen het coronavirus sterk oplaait. "De verpleeghuizen hebben een harde lockdown gehad. We hebben mensen toch echt heel hard moeten opsluiten."

Het isoleren van alle verpleeghuizen vond Schelberg moeilijk:

Slimmer geworden

Hele groepen van de samenleving isoleren, is volgens Schelberg nu ook niet meer nodig. "We zijn slimmer geworden de afgelopen vier, vijf maanden. Met de kennis van nu verwacht ik dat het sluiten van alle verpleeghuizen in Nederland niet meer gaat gebeuren. En ik zou dat ook niet meer over m'n hart kunnen verkrijgen."