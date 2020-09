Ruinerwold-klusjesman Josef B. blijft vastzitten: "Ik ga in hongerstaking tot ik dood ben"

"Als u mij niet vrijlaat, ga ik in hongerstaking tot ik dood ben", zei B. voordat de rechtbank de zaak onderbrak om een beslissing te nemen. Toen hij de beslissing hoorde en de rechtbank zei dat er op 10 december een nieuwe zitting in zijn zaak is, zei B. "Over drie maanden ben ik waarschijnlijk al dood."



Boodschappen

B. was de klusjesman van het gezin van medeverdachte Gerrit Jan van D. (68). Hij predikte een eigen geloof en zag zichzelf als aartsvader. Tot oktober vorig jaar leefde hij tien jaar lang met zijn zes jongste kinderen in een afgelegen boerderij in Ruinerwold. Josef B. deed onder meer de boodschappen en klussen voor het gezin.



Volgens het Openbaar Ministerie hebben hij en vader Van D. (68) de kinderen van hun vrijheid beroofd. Dat geldt ook voor de drie oudste kinderen van Van D., die het gezin voor de verhuizing naar Ruinerwold ontvlucht waren. Toen woonde het gezin in onder meer Zwartsluis en Hasselt.



'Genoeg bewijs'

De zes jongste kinderen hebben bij zowel de politie als bij de onderzoeksrechter in Assen verklaard dat ze niet tegen hun zin zijn vastgehouden. De oudste drie hebben dat wél verklaard. Volgens het Openbaar Ministerie is er genoeg bewijs voor vrijheidsberoving en gijzeling. Dat heeft ermee te maken dat van Van D. ze weghield van de buitenwereld door ze op afgelegen plekken te laten opgroeien en ze voor te spiegelen dat het slecht met ze zou aflopen als ze weg zouden gaan, stelt het OM.



Moszkowicz had een brief bij zich van één van de jongste zes kinderen, waarin zij juist schreef dat hun vader hen een goede start had gegeven. "Hij heeft ons voorbereid op een leven in de maatschappij. Na elf maanden in die maatschappij kunnen we vaststellen dat dat we een goede opleiding hebben genoten. Natuurlijk missen we wat aan de sociale vaardigheden, maar die leren we snel bij", citeerde Moszkowicz uit de brief.



Niet tegen wil

Ook stelde hij dat de Oostenrijkse medewerker van Van D., die volgens de oudere kinderen ook een tijd lang is gegijzeld en ook aan een touw is opgehangen, heeft verklaard dat er niks tegen zijn wil is gebeurd. Moszkowicz heeft de man en zijn zoon begin september via een videoverbinding met Oostenrijk kunnen verhoren. Ook dat hij een maand in een keet opgesloten heeft gezeten, is volgens de man niet tegen zijn zin gebeurd.



Binnen zes weken nieuwe zitting over Van D.

De zaak tegen vader Van D. gaat binnen zes weken verder. De rechtbank gaat er vanuit dat het rapport van het Pieter Baan Centrum over zijn psychische toestand, en of hij verhoord kan worden, dan wel binnen is. Die zitting zal gaan over of Van D., die niet kan praten als gevolg van een hersenbloeding, als verdachte kan worden gehoord. Volgende maand zit hij een jaar vast, zonder dat hij verhoord is.



Moszkowicz noemde dat vanmiddag in de rechtszaal ‘onbegrijpelijk’. Hij zei ook dat hij van de kinderen, met wie hij contact heeft, heeft begrepen dat gesprekken met hem wél mogelijk zijn via een spraakcomputer. Hij vroeg de rechtbank opnieuw om Van D. binnenkort als getuige te mogen horen. De zelfbenoemd aartsvader kan volgens hem verklaringen ontlastende afleggen over zijn cliënt Josef B.



De rechtbank bleef er echter bij dat ze eerst het oordeel van de deskundigen van het Pieter Baan Centrum wil afwachten.