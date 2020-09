PEC Zwolle huurt Borussia Dortmund-talent Immanuel Pherai

De geboren Amsterdammer wordt als groot talent gezien en streek in 2017 neer bij de grootmacht in Duitsland. Daarvoor speelde hij in de jeugd bij AZ, dat hem opgepikt had bij het Amsterdamse AFC. Ook is Pherai sinds zijn veertiende jeugdinternational. Bij Dortmund zat de jeugdexponent afgelopen seizoen vier keer bij de wedstrijdselectie, maar maakte nog geen officieel debuut in de hoofdmacht.

Spelen is topprioriteit

"Ik ben heel blij met de kans die PEC Zwolle mij geeft", vertelt hij op de clubwebsite. "Door hier op huurbasis te gaan spelen kan ik mij nog meer ontwikkelen. Het spelen van wedstrijden op niveau is voor mij als 19-jarige nu topprioriteit. De enthousiaste gesprekken die ik heb gevoerd met de trainer en technisch manager gaven mij het gevoel dat PEC Zwolle een concreet plan met me heeft. Het is nu aan mij om te laten zien dat de club de juiste persoon heeft aangetrokken.”